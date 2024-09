Martha Higareda admite haber cometido estos errores “típicos” que llevaron al fracaso su matrimonio con Cory Brusseau

La historia de amor de Martha Higareda está a punto de dar comienzo a un nuevo episodio. Desde finales del año pasado se comprometió con Lewis Howes y desde entonces se encuentran buscando un espacio en las complicadas agendas laborales de ambos para celebrar la boda.

La actriz mexicana radicada en los Estados Unidos se volverá a casar cuatro años después de su divorcio con Cory Brusseau, norteamericano con quien estuvo casada entre los años 2016 y 2020, y con quien tuvo una relación desde el 2011.

En las puertas de un nuevo comienzo de matrimonio formal, Martha se permitió a sí misma hablar de los errores que cometió en el pasado, y que la llevaron a que su anterior relación fracasara. En una entrevista en el podcast de Yordi Rosado, la actriz de 41 años admitió que se equivocó en un error típico que suelen cometer las parejas que llevan mucho tiempo juntas: cambiar las prioridades.

Durante la charla con Yordi, Martha Higareda mencionó que en ocasiones le dio prioridad a sus otros familiares, dejando a un costado a Cory, quien en ese momento debía ser lo principal en su vida, ya que después de casarse pasó a ser su familia.

Martha dijo que siempre superponía lo planes de su mamá por encima de los de su pareja. La actriz cuenta que no tenía problemas en dejar embarcado a su esposo, si su madre se aparecía sin aviso en su casa.

“Yo no le decía a mi mamá: ‘Padrísimo, mamá, obviamente siempre eres bienvenida, pero número uno, antes de cualquier cosa, avísame la siguiente vez que vayas a venir. Pregúntame: ‘¿Qué planes tienes?. Yo no hacía eso. Ya que te casaste, es importante que tu familia sea tu esposo, aunque no tengan hijos, esa es tu familia”, dijo admitiendo su error.