¿Adrián Marcelo y Mario Bezares son amigos? La misma Brenda explica como es la relación con el influencer

El comportamiento de Adrián Marcelo en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México provocó que se generara una especie de brecha de dos bandos en las redes sociales: los que lo apoyan y quienes lo critican.

Para estos grupos parece no haber un gris o punto medio, por lo que personas del medio, relacionadas al comediante, youtuber y presentador, son obligadas a tomar postura sobre el nivel de amistad que tienen con él.

Es por eso que la esposa de Mario Bezares, Brenda, ha tenido que salir a aclarar si es o no amigo de Adrián Marcelo. Desde el inicio de La Casa de los Famosos México 2, a mediados de julio del 2024, se rumoreaba que estos dos personajes tenían una relación cercana ya que habían coincidido eventualmente en un programa de televisión de Monterrey, entre los años 2014 y 2020.

Dicho antecedente fue tomado como prueba para justificar que entre Mario Bezares y Adrián Marcelo hayan sellado un pacto de caballeros de no nominarse mutuamente en La Casa de los Famosos México 2, cuestión que prácticamente se cumplió hasta la salida del comediante.

A pesar de que todo esto sí ocurrió, Brenda Bezares dio unas declaraciones en las que señala que entre Mario y Adrián hubo una excelente relación profesional, pero nunca hasta el punto de considerarlo amistad.

“Fíjate que Adrián Marcelo es un excelente compañero de trabajo como muchos… trabajamos algún tiempo juntos en otra televisora y a mí siempre (me trató) con mucho respeto. Entonces no te podría decir que no es más cercano, porque Adrián no ha ido a un cumpleaños mío, no hemos convivido, no hemos ido a cenar. Somos compañeros de trabajo, gente que nos vemos casual”, dijo Brenda Bezares, según reseña TV Notas.