Mariana Seoane habla de los intentos fallidos por ser madre

Mariana Seoane fue entrevistada en el programa “De primera mano”, en donde tocó el tema de la maternidad y compartió que, debido a unos intentos fallidos, decidió ya no ser madre.

Según lo que declaró la actriz y cantante, ella quería formar una familia tradicional, es decir, quería tener un hombre a su lado, para después concebir hijos, pero actualmente no tiene ni uno, ni lo otro y está bien con eso.

“Porque yo sí quería el combo completo, quería un hombre para poder tener hijos. Veo lo que sufren las madres solteras y mis respetos a todas ustedes. Solamente, por el amor que le tengo a mi mamá, ustedes sabrán cuánto respeto a las mujeres y madres”, detalló Mariana Seoane.

Mariana Seoane congeló sus óvulos para ser madre más adelante, pero ya no están bien

Mariana Seoane comentó que ahora ya no quiere ser madre y considera que por eso no es menos mujer, por lo que quiere que otras mujeres que no han podido tener hijos o no quieren, también piensen de esa manera, que siguen siendo mujeres completas.

Cuando tenía 38 años de edad, le llegaron a preguntar mucho cuando se convertiría en madre, por lo que decidió congelar sus óvulos y al chequearlos recientemente, se enteró que ya no estaban bien.

“Ahora que mi hermana, que trató de embarazarse también, me dijo ‘porque no checas si tus óvulos están bien. Igual un día te animas y, a lo mejor, puedes alquilar un vientre, o no sé’. Y le dije ‘vamos a revisar los óvulos’ y no estaban bien. Dios es sabio, no estaban bien”, confesó Mariana Seoane.

La actriz está tranquila con respecto a esa decisión y muchos usuarios lo celebran, sin embargo, algunos se cuestionan porque muchas celebridades no piensan en adoptar cuando no pueden tener hijos biológicos.