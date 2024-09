La Fatshionista quiere encarar a Ricardo Peralta por lo que dijo del feminismo

La Fatshionista es una creadora de contenido que se enfoca en temas relacionados con las personas de tallas grandes, además de ser una ferviente luchadora contra la gordofobia, quien recientemente expresó haberse desilusionado mucho de Ricardo Peralta en “La Casa de los Famosos México”.

Fue en el podcast de la Divaza donde la influencer comentó que sí le dolió cuando Pepe dijo que el feminismo era algo que las mujeres usaban para sacar ventaja, ya que no existía.

“Yo lo volvería a cuestionar para decirle: ‘mírame a los ojos y repíteme que el feminismo no existe. He sido víctima de tantas violencias misóginas, dime que el feminismo es un invento’”, expresó la Fatshionista entre lágrimas.

La Fatshionista quiere hablar con Ricardo Peralta sobre sus controvertidas opiniones

La Fatshionista dejó en claro que no tenía una larga y profunda amistad con Ricardo Peralta, pero sí lo tenía en alta estima y le dolió mucho que él dijera todo eso del feminismo, cuando se han sentado a platicar de ese tema y pensaba que la escuchaba y coincidían.

“Me gustaría verlo a los ojos y decirle ‘repítemelo, cab... repítemelo. Dime que cada que voy a marchar al 8M y veo todas las pancartas y tendederos de todos los violadores, y los abusos y los abusos que ha sufrido mi familia, y mis amigas y yo, dime que eso no existe, que no está pasando, que me tuve que inventar algo”, declaró sumamente conmovida.

Para la Fatshionista es importante que las personas no cuestionen las luchas que sufren los otros, especialmente las minorías, porque la realidad es que muchos sí son atacados por ser quienes son.

“Yo no tengo ningún problema en sentarme y cuestionarlo porque lo he hecho, hay cosas de ‘Trío de Tres’ que no me gustan de su humor, y trato de respetarlo, elijo mis batallas, pero no puedo irme de pleito con todo el mundo, está imposible, lo intenté hacer está imposible”, sentenció la creadora de contenido y activista.