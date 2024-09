Agustín Fernández afirma que dejó pago a un stylist y tres diseñadores, ¿Wendy y Nicola mintieron?

Las veces que Agustín Fernández ha hecho trampa y la producción de LCDLFMx no habría hecho nada

El drama con el vestuario de Agustín Fernández parece un cuento de nunca acabar, ya que hace días Wendy Guevara y Nicola Porcella afirmaron que su amigo no preparó nada con ningún stylist y que devolvía toda la ropa que le enviaban porque no le gustaba.

Sin embargo, durante la actividad que están realizando los habitantes de “La Casa de los Famosos México 2″ para completar la prueba semanal del presupuesto, que consiste en tocar un botón junto a otro compañero por un determinado tiempo, el famoso argentino volvió a tocar el tema de su ropa.

En una plática que tuvo con Mario Bezares, Agustín Fernández le aseguró que dejó pagado a un stylist y tres diseñadores para que trabajaran en equipo con sus outfits: “Es muy raro, desapareció toda mi gente. (...) ¿Qué pasa afuera que nadie me quiere? Me imagino el peor de los escenarios, que me odia todo el mundo”.

Joel Echeverría, mánager de Agustín Fernández, reafirma que no dejó nada pagado para su ropa

Wendy Guevara y Nicola Porcella han dicho en reiteradas ocasiones que Agustín Fernández no le pagó a ningún stylist para que le enviara ropa mientras estuviera dentro de “La Casa de los Famosos México 2″, y que hasta sus propios fans consiguieron que una marca aceptara vestirlo, pero él rechazó la ropa porque no le gustaba.

De hecho, se han vuelto virales varios comentarios del argentino criticando la ropa que le envían, lo que sumado a la mala fama que ha ganado en el reality, ha provocado que varios diseñadores se nieguen a enviarle ropa.

Sin embargo, como Agustín Fernández dijo recientemente que sí había dejado pagado a un stylist, sus fans le han estado reclamando a la agencia por no ayudarlo con ese tema, y el representante ha decidido aclararle una vez más lo que se sabía.

“No dejó dinero a la agencia y sin embargo se le ha enviado ropa y otras cosas, pero nada le ha gustado”, escribió Joel Echeverría a través de las historias de Instagram, dejando en claro que ha sido él quien rechaza la ropa que le hacen llegar.