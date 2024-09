Así fueron las últimas visitas de Tito Jackson y sus hermanos a México: ¿De qué murió?

Tito Jackson, uno de los hermanos que formaron el querido grupo pop The Jackson 5, murió a los 70 años. Tito fue el tercero de nueve hijos de la familia Jackson, que incluye a las súper estrellas mundiales Michael y su hermana Janet, entre otros creadores de música, cuyas canciones siguen siendo escuchadas hoy en día y han vendido cientos de millones de copias.

“Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre, y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar”, dijeron sus hijos en un comunicado.

Tito Jacksons; así fue su última visita a México (Foto: Cortesía)

De la dinastía sobreviven los hermanos Jermaine, Randy, Marlon y Jackie, sus hermanas Janet, Rebbie y La Toya, y su madre, Katherine.

¿De qué murió? Perdió la vida de un ataque al corazón mientras conducía desde Nuevo México a otro estado.

Visitas a México

Tito acompañó a sus hermanos con la banda The Jacksons en la primera edición del festival Remind en Guadalajara (diciembre 2023), donde dieron un repaso de los éxitos de la popular dinastía de músicos.

La icónica familia del pop, The Jacksons, conocidos por su emblemático tema I Want You Back que catapultó su carrera en 1969, deleitaron a los fans con un espectáculo cargado de nostalgia y con un homenaje a su hermano Michael Jackson.

También, en mayo de 2024, estuvieron en la Ciudad de México para ofrecer un concierto en el Festival Remind GNP.

Legado de Tito Jackson

Tito Jackson fue el último de los nueve hermanos Jackson en lanzar un proyecto en solitario con su debut de 2016, “Tito Time”. Lanzó una canción en 2017, “One Way Street”.

Jackson, nacido el 15 de octubre de 1953, dijo que deliberadamente se abstuvo de seguir una carrera en solitario, porque quería concentrarse en criar a sus hijos T.J., Taj y Taryll, quienes formaron su propio grupo musical 3T. El sitio web de Jackson ofrece un enlace a un sencillo con 3T y Stevie Wonder titulado “Love Each Other”.

Días antes de su muerte, Jackson publicó un mensaje en su página de Facebook desde Múnich, Alemania, el 11 de septiembre, donde visitó un monumento a Michael Jackson con sus hermanos.

“Antes de nuestro show en Munich, mis hermanos Jackie, Marlon y yo, visitamos el hermoso monumento dedicado a nuestro querido hermano, Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este lugar especial que honra no sólo su memoria, sino también nuestro legado compartido. Gracias por mantener vivo su espíritu”, escribió.