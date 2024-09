Gala Varo va por el título de superestrella drag en Rupaul’s Global All Stars

Gala Varo, representa a México en Rupaul’s Drag Race Global All Stars

Gala Varo tiene más de seis años en el mundo del drag queen, pero detrás de ese maquillaje está Jesús Meza Arroyo, quién egresó de la carrera de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara.

Conocida también como La Dama Peligrosa, fue una de las participantes más destacadas dentro de la primera temporada de Ru Paul’s Drag Race México, por lo que ahora representará a México en Rupaul’s Drag Race Global All Stars.

“Todo el camino ha valido la pena, cada esfuerzo que se ha hecho. Siempre hay nervios, pero es algo que disfruto como el nervio que me genera estar en el escenario o el nervio de estar en un nuevo proyecto, sobre todo, qué pasará o qué va a venir. Siempre espero cosas buenas y positivas, estoy muy emocionado por eso”, dijo Gala en charla con Publimetro.

En el programa RuPaul’s Drag Race que reúne a lo mejor del mundo del drag queen, se trata de la búsqueda de la siguiente superestrella drag, por lo que el nombre de la mexicana Gala Varo ha ganado fuerza dentro del reality.

“Van a ver a Gala Varo como nunca la han visto en televisión. Van a conocer una nueva etapa, no me gustaría decir que es una nueva fase, pero es un proceso muy lindo, en la que me estoy descubriendo. Este programa significa todo, en primera porque es mi trabajo como drag queen y como artista. También, permite abrir caminos y romper fronteras. Por otro lado, estoy mostrando la calidad de trabajo en México y Latinoamérica, las similitudes con otros países y la responsabilidad de hacerlo”, explicó.

<i>“Drag Race México me enseñó a amarme, pero Global All Stars me enseñó a tener un crecimiento espiritual. Usamos el drag de manera política y revolucionaria para llevar un mensaje”</i> — Gala Varo

La artista de la transformación habló sobre lo qué hay más allá de la apariencia, “en esta temporada se notan las vivencias propias, porque muchas hemos sido reprimidas, relegadas, con represión sexual, marginación, migración y racismo. Se ponen sobre la mesa muchos temas y nosotros usamos el drag de manera política y revolucionaria para llevar un mensaje. Esta temporada esta espectacular por los temas que vamos a hablar”.

Por último, compartió su opinión sobre la manera en que la sociedad ve a las drag queens, “se sigue percibiendo como si fuéramos desviados, como si nos gustara vestirnos de mujeres o ser mujeres. Hay muchas expectativas de lo que es una drag queen, es una manera de expresión y no tiene nada de malo; además, puede ser una fase para el descubrimiento de su persona. Uno de los mayores males de la humanidad es la ignorancia, acercarnos a estas nuevas expresiones es ver que lo que hacemos es arte”.

Encuentro con Danna

Gala Varo recibió un comentario de la cantante Danna, quien le dijo que era un honor ver hasta dónde había llegado.

“Fue súper bonito haber escuchado eso de Danna, que siempre pensó que llegaría muy lejos. Ella es una artista que he admirado toda la vida y que he crecido con ella. Ella se ganó mi corazón y me siento muy identificado con el tipo de música que hace. Así que el ver que una persona que admiras te diga esas cosas, se siente maravilloso”.

Detalles

Concurso. Doce favoritos de los fans alrededor del mundo tendrán que representar a sus países al competir por el título “Reina de este Maldito Mundo”, un premio de 200 mil dólares y un espacio en el Pabellón Internacional del Salón de la Fama de Drag Race.

Reinas. Alyssa Edwards, (Estados Unidos), Athena Liquis (Bélgica), Eva Le Queen (Filipinas), Gala Varo (México), Kitty Scott-Claus (Reino Unido), Queen Kong (Australia), Miranda Lebran (Brasil), Nehellenia. (Italia), Pythia (Canadá), Soa de Muse (Francia), Tessa Testicle (Suiza) y Vanity Vain (Suecia).

Gala Varo, representa a México en Rupaul’s Drag Race Global All Stars (Foto: Cortesía)

¿Cuándo se estrena Rupaul’s Drag Race Global All Stars?

20 de septiembre se estrena en Paramount+ Latinoamérica.

se estrena en Paramount+ Latinoamérica. 12 participantes.

