Luis Ernesto Franco expone prepotencia de un actor y dicen que se refiere a Luis Gerardo Méndez

Luis Ernesto Franco expuso hace unas horas, a través de sus redes sociales, lo que experimentó con un colega de actitud prepotente y muchos creen que hablaba de Luis Gerardo Méndez.

A pesar de que el actor nunca dio ningún nombre, pues su intención no era que le tiraran hate a esta persona, sí quiso hacer un llamado a sus colegas para que recordaran sus orígenes y dejaran de lado sus ínfulas de grandeza.

“Ojalá esto lo vea… No lo voy a decir. Se puede decir el pecado, más no el pecador. Esto va para todos mis compañeros y compañeras, actores y actrices, también para todo mundo”, empezó el video Luis Ernesto Franco.

A Luis Ernesto Franco no le gustó que un colega llegara con guardaespaldas

Luis Ernesto Franco contó que estuvo de visita en Telemundo para promocionar su nueva película “Todavía conmigo” y vio a un viejo compañero al que no se le pudo acercar porque sus escoltas no lo permitían.

“Me encontré a una persona. No voy a decir su nombre. Que empezamos juntos hace 15 o 20 años… Guardaespaldas, ya no te puedes tomar foto, no te puedes acercar a esa persona”, relató el actor.

Y agregó: “De verdad esto va para todos mis colegas, a quien sea le queda el saco. Brother, la vida es una rueda de la fortuna, a veces estás arriba y cuando estés arriba no escupas para abajo, y cuando estés abajo, tranquilo, tranquila, no te desesperes, vas a subir”.

Luis Ernesto Franco destacó que en el mundo del espectáculo son normales los altibajos en tu carrera, no obstante, cree que siempre hay que mantener la humildad y no olvidarse de dónde vienen.

“No somos nada, no somos nadie. Ni nos vamos a llevar nada ni a nadie. Entonces, cuando estemos aquí, hay que ser amables con las personas”, sentenció el actor.

En ningún momento hizo alusión a Luis Gerardo Méndez, aunque una buena parte de los usuarios concluyeron que sí hablaba de él, pues piensan que el actor se ha vuelto muy prepotente, además de que empezó su carrera a la par con Luis Ernesto Franco.