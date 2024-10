¿Cómo reaccionaron los hijos de Paulina Mercado tras conocer su enfermedad?

Paulina Mercado, la reconocida presentadora, ha enfrentado recientemente un desafío de salud significativo. En diciembre de 2023, se sometió a una cirugía para extirpar un tumor cerebral que le fue diagnosticado previamente. La operación, descrita como larga y delicada, fue un paso crucial en su camino hacia la recuperación. Aunque todo parecía estar mejorando, el diagnóstico médico empeoró.

Gustavo Adolfo Infante, compañero de Sale el Sol, habló con la comunicadora sobre cómo, después de tener problemas de salud en 2022, comenzó a hacerse pruebas clínicas de forma regular. Tras un examen óseo realizado hace dos semanas, los médicos descubrieron un tumor que, tras una biopsia, resultó ser maligno.

Paulina anunció que se sometería a una cirugía para eliminar su tumor este lunes 30 de septiembre. Lo hace con filosofía y con la plena confianza de que será lo mejor para ella.

“Lo que tengo entendido, es que (el tumor) ya está muy grande, normalmente te lo quitan por la boca, pero en este caso, me lo van a quitar por el cuello porque ya está muy grande. Siento que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para donde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora”, dijo.

¿Cómo interpretaron sus hijos la noticia?

“Lo que más me preocupaba era cómo decirlo a mis hijos. Preparé mi lengua, medité, respiré, cuando llegaron a casa, se los dije, se quedaron viendo y me dijeron: “Mamá, pero ¿por qué te ríes?”, y no es que me esté riendo, estoy abrazando el proceso, no tengo otra opción”, manifestó.

Paulina Mercado se sentía preocupada al comunicarlo a sus hijos, ya que recientemente perdieron a un familiar cercano debido a esta enfermedad. “Mis hijos no se sienten cómodos. Desafortunadamente, han perdido a un primo de 30 años debido al cáncer”.

Por su parte, Juan Soler mantiene la calma y evita hablar del tema con la prensa.