Caloncho mantiene su buena vibra en la música: “agradezco más de lo que me quejo”

Caloncho se encuentra en su estudio al momento de la entrevista con Publimetro. Con lentes oscuros y un sombrero pescador color amarillo, el músico compartió su felicidad de estar nominado -nuevamente- al Grammy Latino en la categoría Mejor álbum pop vocal.

Caloncho dice no sentirse un protagonista de la industria (Foto: Cortesía)

El músico, cantante, compositor y activista mexicano, está en posibilidad de sumar un galardón más a su carrera, añadiendo a su lista de reconocimientos con su reciente producción Tofu.

Hace diez años, el cantante recibió su primer estatuilla como Mejor nuevo artista, y es el propio Caloncho, quien resaltó la importancia de estos reconocimientos.

“Hace diez años, justo están las dos nominaciones (señala los reconocimientos colgados en la pared), llevaba tan poquito tiempo haciendo esto que obviamente me sorprendió. Por otro lado, como que no tuve mucha oportunidad de entender qué significa un reconocimiento de esta magnitud, pero por supuesto la agradecí, disfruté de ir a Las Vegas y ponerme unos fiestones locos”, compartió Caloncho.

Caloncho se sumerge en su propia inspiración musical; orgulloso de su nominación al Grammy Latino (Foto: Cortesía)

<i>“La nominación de este año, pues ha sido como muy trascendental porque llevo tiempo, no soy estoico, pero hay algo que de repente surge y se siente bonito que reconozcan, a pesar de que disfruto mucho todo lo que hago cuando se reconoce el esfuerzo y el trabajo”</i> — Caloncho

Los discos de Oro y Platino están colocados detrás de él, como una manera de recordar su paso por la industria.

“Estoy justo en esta parte del estudio, es la primera vez que los cuelgo de esta manera y no es muy grande. Me enorgullece muchísimo, es algo que representa algo que se olvida de repente con el paso del tiempo. Este reconocimiento por parte de la industria es algo que me enorgullece”, añadió.

El artista sonorense ha sido el ganador de dos premios IMAS y ha obtenido dos nominaciones previas al Grammy Latino en tres ocasiones: Mejor Nuevo Artista (2014), Mejor Álbum Alternativo (2014) y Mejor Álbum Cantautor (2022).

<i>“Hoy en día uno se puede permitir hacer un camino tratando de entender de qué manera se juega el juego (industria), pero con su propio ritmo y narrativa”</i> — Caloncho

“No soy un protagonista en la industria, por lo tanto sí lo recibo con mucha gratitud, supongo que los que ganaron muchos Grammys, no sé, si esa euforia o felicidad se les disperse. Yo esperaría que si, yo estoy feliz”, explicó.

La edición 25 del Grammy Latin se realizará el próximo 14 de noviembre en Kaseya Center de Miami.

Lugar en la industria

Caloncho está consciente que su posición en la industria está un poco confusa, “me considero, en general, en esta industria (...). Hay un espectro bien grande y nunca he sabido bien dónde quepo, porque apelo mucho al pop pero también lo hacemos como un equipo de trabajo con una manera distinta. Así que de repente estar ahí, donde están los nombres grandes y protagonistas de la industria se siente loco y se siente bien que reconozcan a más parte del espectro de la industria, me gusta estar ahí”.

Posicionado como una de las figuras emergentes de la música alternativa en México, su música está marcada por letras sencillas pero profundas que reflejan un estilo de vida positivo y conectado con la naturaleza.

“Hoy en día me considero estable, está bien loco. Escucho mucha música, poca me flecha, pero si me sigue flechando, eso es bueno. Cada vez, estoy convencido de hacer caso a la intuición, mi parte favorita es la creatividad, hacer canciones, rebotar ideas con amigos... estoy saludable en la música”, dijo el también compositor.

Caloncho reveló que hace canciones “medio inofensivas”, “lo que estoy promoviendo es constructivo, me parece hermoso que lleguen familias a los conciertos, conecto con ese amplio rango de edades, eso es lo padre de la música”.

Por lo pronto, el músico está en pleno proceso de su nuevo material discográfico, “estoy empezando el nuevo álbum, pero me entusiasma este proceso porque me voy a un lugar que me gusta mucho que es San Pancho, Nayarit, dentro de una casa que me permite que estemos varias personas para echar a andar la mente creativa”.

<i>“Leí que la gratitud es plenitud. Conecto con mi cotidianidad, agradezco más de lo que me quejo... ‘despierto y agradezco’, dice la rola”</i> — Caloncho

Conciertos en México

12 de octubre, Coca Cola Food Fest (Ciudad de México).

30 de octubre. Fiestas de Octubre (Guadalajara).

28 de noviembre. Foro Arpa (Querétaro).

30 de noviembre. Teatro Manuel Delgado (León)-

