Alan Estrada no volverá a trabajar con Reynaldo López por este motivo

Alan Estrada no se contuvo cuando le preguntaron con cuál productor no le gustaría volver a trabajar, pues sin temor a armar escándalo contestó que con Reynaldo López.

Fue durante una sección del programa “Pinky Promise”, donde los invitados deben responder preguntas de los usuarios, que el creador del canal de YouTube ‘Alan por el mundo’, decidió revelar su mala experiencia de trabajo con el productor.

Alan Estrada formó parte de “Hoy” cuando ingresó Reynaldo López como productor del programa, quien le pidió hacer contenido para el programa sin recibir paga alguna, para luego cancelarlo sin ofrecerle ninguna explicación.

Alan Estrada no quiere volver a trabajar con el productor Reynaldo López debido a sus malos tratos

“Pues sí te voy a dar nombres (...) tuve una muy mala experiencia con Reynaldo López. No me da miedo decirlo porque (...) yo estuve en ‘Hoy’ un tiempo con Carmen Armendáriz, que a Carmen la amo, es una chida”, empezó a relatar Alan Estrada.

El problema con Reynaldo López empezó cuando le pidió poner cápsulas de “Alan por el mundo” en el matutino, aunque no recibiría paga alguna porque no tenían presupuesto para ello.

“Le dije, ok no hay lana, nada más no comercialices ese espacio porque no se me haría justo, pero yo te entrego una cápsula cada semana”, detalló Alan Estrada acerca del trato al que llegó con el productor.

Entonces, él envió varias cápsulas hasta que un día no pasaron una y le preguntó por qué no la habían sacado al aire, a partir de ahí empezó a ser ignorado por el equipo de producción.

“Se me hizo gacho, la neta, como cuando le pides un favor a alguien y al final de cuentas lo dejas de hacer y ni siquiera le das las gracias”, finalizó Alan Estrada.