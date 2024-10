Apio Quijano aclara que él y Wendy no tienen nada que ver con Diddy, ¿Beyoncé los amenazó?

Las personas en las redes sociales suelen mofarse de todo, sin importar lo seria que sea la situación, como está sucediendo con el escándalo de Diddy, donde muchos ponen a Beyoncé como la mente maquiavélica detrás de todo y en México han implicado también a Wendy Guevara y a Apio Quijano.

Primero empezaron a publicar videos y fotos editadas de la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” en las fiestas del rapero, así que para “reforzar” esa teoría, incluyeron al exintegrante de Kabah.

Los usuarios señalaron que Apio Quijano le servía como traductor a Wendy Guevara en las fiestas de Sean Diddy Combs, por lo que el cantante ha tenido que salir a explicar que todo se trata de una broma.

Apio Quijano dice que hay personas que se han tomado en serio la broma de Diddy

“Hola, chicos, ¿cómo están? Nada más quiero decirles esto: están haciendo demasiado grande todo el rollo de que Wendy y yo fuimos a las fiestas de Diddy”, expresó Apio Quijano en un video de TikTok.

El exintegrante de Kabah mencionó que se alegraba que la mayoría de las personas se hayan tomado la situación con humor negro, no obstante, parece ser que algunos usuarios sí se lo han creído.

“Déjenme decirles algo, hay gente que me ha escrito que, si en realidad yo conozco a Diddy y si tengo algo que ver con él, o sea, chavos, no. No lo conozco, no tengo idea, nunca he ido a sus fiestas, ni a su vida, ni a nada”, detalló Apio Quijano.

En los comentarios, como era de esperarse, los usuarios siguieron con la broma, y han comentado que dice todo eso porque fue amenazado por Beyoncé y que los estaba protegiendo.