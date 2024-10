Roberto Carlo afirma que el esposo de Maite Perroni lo corrió de SES por enfermarse de COVID-19

Hace unos días, Roberto Carlo compartió en su podcast que el esposo de Maite Perroni tomó la decisión de correrlo de “Sale el Sol”, después de haber discutido con él por contagiarse de COVID-19.

Durante la pandemia, el actor y presentador de televisión fue uno de los primeros en caer enfermo por coronavirus, y según lo que contó en su podcast “Papishou”, le pegó muy fuerte.

Entonces, un día recibió una llamada del esposo de Maite Perroni, quien era productor de “Sale el Sol” en ese momento, para reclamarle a Roberto Carlo que por su culpa nadie quería ir al programa.

Roberto Carlo tuvo una seria discusión con el productor de ‘Sale el Sol’ y seis meses después lo despidieron

William Valdés le preguntó a Roberto Carlo si en verdad lo habían corrido de “Sale el Sol” y contestó que sí, además, le afectó mucho porque había congeniado muy bien con sus compañeros y los consideraba como una familia, algo difícil de lograr en algunos trabajos.

“Fui uno de los primeros en enfermarse […] De pronto me llegó un mensaje de mi productor en ese entonces, que además éramos grandes amigos y se había enojado porque la gente no quería ir al programa, evidentemente porque estaba yo contagiado”, contó el conductor.

Agregó que el esposo de Maite Perroni le dijo que era un irresponsable, puesto que se enfermó al hacer el programa con Netflix, lo cual no cree posible, pues ese lo grabó en su casa y fueron muy cuidadosos.

“Yo le dije: ‘me sorprende mucho que me estés diciendo esto, ¿qué quieres que haga? Es una pandemia, no tengo control absoluto de esto’”, expresó Roberto Carlo, aclarando que si bien la discusión no fue tan fuerte, si hubo una diferencia.

A los días, Álex Kaffie publica que él dejaría “Sale el Sol” en las próximas semanas o meses, y a los seis meses lo despidieron.