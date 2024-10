’Exatlón’ se queda sin audiencia tras salida de Rafa Polinesio: amenazan con dejar de verlo

Usuarios de internet protestaron ante la salida de Rafa Polinesio de ‘Exatlón México’ y aseguraron que la presencia del infuencer en el reality era la única razón por la que estaban dispuestos a verlo, por lo que ahora que ya no está, dejarán de consumir el programa de Azteca Uno.

La participación de Rafa Polinesio en ‘Exlatón México’ emocionó a más de uno, pues es uno de los creadores de contenido más populares del país y sus 7.3 millones de seguidores en Instagram lo avalan.

“Soy Rafa Polinesio, tengo 34 años y me dedico principalmente a crear experiencias, a crear contenido y a crear productos para los Polinesios, que son todas estas personas que nos siguen en redes sociales desde hace más de 10 años”, se presentó agregando los deportes que ha practicado a lo largo de su vida.

Además, admitió la felicidad que le producía formar parte del proyecto: “El ‘Exatlón’ me emociona mucho, desde que lo vi por primera vez me conectó con la filosofía que trae, por los juegos, sentir toda esta adrenalina, me emociona mucho, estoy muy agradecido de estar aquí y voy a darlo todo”.

No obstante, el influencer quedó fuera del reality en el primer episodio tras perder en una carrera de obstáculos contra Roberto Eguía, quien demostró un mejor desempeño físico durante la competencia.

Cabe destacar, que las transmisiones del programa del 13 y 20 de octubre servirán para seleccionar a los atletas que competirán de lleno en esta edición de ‘Exatlón’.

Televidentes no verán ‘Exatlón’ si no está Rafa Polinesio

Al perder en contra de su rival, Rafa Polinesio fue expulsado de la competencia, hecho que suscitó diversos comentarios en redes, entre ellos, varios en los que los internautas aseguran que dejarán de ver el programa de Azteca Uno.

“Adiós ‘Exatlón’, nos vemos la próxima”, “¿Y luego quién les va a dar el rating?”, “Rafa, por ti veía ‘Exatlón’”, “Ya no lo veré”, “Hasta nunca ‘Extalón’, ojalá no tengas el mismo rating que te dimos hoy en tu ratito de fama”, “Se va Rafa y yo me voy con él” y “Era el único conocido por el que lo iba a ver, los otros ni en su casa los conocen”, son algunos comentarios que se pueden leer en Instagram.

Comentarios sobre la salida de Rafa Polinesio de 'Exatlón' en Instagram