¡Qué chille! Adrián Marcelo se lanza contra promoción de Diego Luna y Gael García

Adrián Marcelo se convirtió en uno de los personajes más escandalosos de todo el país tras las polémicas suscitadas en ‘La Casa de los Famosos México’. A pesar de la cancelación a la que se enfrentó después del reality, el youtuber no deja de levantar controversias, pues esta vez se le fue encima a Gael García y Diego Luna en medio de su promoción de ‘La Máquina’.

Recientemente se estrenó la serie ‘La Máquina’, la cual es protagonizada por dos de los actores más reconocidos en México, es decir, Gael García y Diego Luna. Para su promoción, el par filmó un TikTok con Roberto Morales, quien saltó a la fama por su contenido que se enfoca en la cocina a lado de grandes celebridades.

Fue así que el influencer conocido como ‘Robegrill’ preparó junto a los actores unos nachos para un video que hasta el momento ha conseguido más de 2 millones de visualizaciones. A pesar de que más de 278 mil personas reaccionaron con un ‘Me gusta’, Adrián Marcelo mostró su postura negativa ante el tiktok.

Adrián Marcelo se lanza contra promoción de Gael García y Diego Luna

El regiomontano utilizó su plataforma en X para repostear una imagen de los actores a lado de Robegrill la cual lleva como descripción: “Diego Luna y Gael García llevan dos semanas humillándose en la CDMX”.

“Absolutamente todas las campañas de promoción, que salen de agencias chilangas, incluyen poner al talento a preparar alguna mama… con chiltepín y a este vato. Ya estuvo bueno”, escribió el Youtuber.

Internautas reaccionaron en los comentarios del post de Adrián Marcelo: “No lo veas y ya, así como muchos no ven tu programa”, “Aguas Adrián, la primera vez que caíste no fue desde tan alto, ahora el golpe es de más arriba y hay mucho que perder por soltar la lengua”, “¿Celos?” y “El vato ni te hace en el mundo”.