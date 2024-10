René Franco acusa a Adrián Marcelo de retener la entrevista que le realizó

René Franco estuvo promocionando su entrevista con Adrián Marcelo durante varios días, sin embargo, hasta ahora no ha salido y, recientemente, el periodista reveló que el comediante la tenía retenida.

Se supone que dicha entrevista saldría el viernes 11 de octubre, pero nunca se publicó y según Flor Rubio, esto se debe porque se grabó con el equipo del youtuber regiomontano, quien le prometió al periodista enviarle la entrevista.

“Y si el buen Adrián Marcelo se guarda la entrevista y no me la da... ¡pues esta será una nueva historia! Ahora tendríamos ‘la entrevista perdida de Adrián Marcelo’. Nadie la puede sacar sin autorización del otro. Y te la vendemos”, escribió René Franco en su cuenta oficial de X (Twitter).

Adrián Marcelo menosprecia a René Franco en un nuevo video

Adrián Marcelo publicó en días recientes un nuevo episodio de su podcast “Hermanos de Leche”, donde realizó un ácido comentario sobre la visión de René Franco y la televisión.

“Me entrevistó René, pero no se puede cotorrear así, porque como que no agarra la onda. Me dice: ‘es que no sabes nada de televisión’ y yo no quiero saber de tele wey. Es que para qué quiero saber de eso si aquí (en redes sociales) tenemos nuestra tele. Eso es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20″, expresó el exparticipante de “La Casa de los Famosos México 2″.

Estas palabras causaron gracia entre algunos usuarios, ya que René Franco parecía ser un arduo defensor del influencer regiomontano durante su estancia en el reality show de ViX y Televisa, motivo por el cual fue sumamente criticado.

De hecho, Flor Rubio expresó en “Fórmula Espectacular” lo siguiente: “Son los frentazos que te da la vida cuando defiendes a esa gente con esa vehemencia como él lo ha hecho; mira cómo le responde”.