Brenda Bezares estalla ante la prensa que la comparó con Florinda Meza

Brenda Bezares se convirtió en objeto de críticas y burlas tras la victoria de Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos México’, pues usuarios de redes sociales aseguran que la cantante se ha estado ‘colgando de la fama’ de su esposo, por lo que incluso la apodaron ‘La Florinda Meza del Espectáculo’, hecho al que reaccionó frente a las cámaras de la prensa.

Mayito fue el encargado de apagar las luces de la segunda temporada de LCDLFM. Con este logro, muchas oportunidades laborales llegaron a su puerta. Además, ha sido invitado a un sinfín de eventos, a los que ha asistido en compañía de su pareja, Brenda Bezares.

De esta manera, internautas señalaron a la intérprete de ‘Demasiado Fuerte’ de creerse la protagonista de la historia, ya que mencionaron que aparte de seguirlo a todos lados, es ella quien suele tomar la palabra en entrevistas. Por esto, aseguraron que “es como si ella hubiera ganado” y la acusaron de colgarse la fama del exconductor de ‘Acábatelo’.

¿Qué opina Brenda Bezares de su apodo ‘La Florinda Meza de Espectáculo’?

Brenda fue apodada ‘La Florinda Meza del Espectáculo’ por quienes la critican, hecho que los medios abordaron en un encuentro con la cantante, no obstante, prefirió darles la espalda y seguir con su camino.

Aún así, no pasó mucho tiempo para que dejara de ignorar a la prensa y respondiera sus preguntas: “No tengo nada que decir respecto a eso, las redes opinan, las redes tienen diferentes puntos de opinión y yo me quedo con lo bueno. Yo sé mi historia junto con mi esposo y a veces se llegan a sacar de contexto las cosas”.

Y reaccionó a las comparaciones con Florinda Meza, mencionando que “es un honor” que la relacionen con la actriz.

De igual forma aclaró que aunque sí se siente dolida por los comentarios en las redes, se le pasará en algún momento.