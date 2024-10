Charlie Puth, J Balvin y otros artistas que lamentan el fallecimiento de Liam Payne

El 16 de octubre se reportó el sensible fallecimiento del exintegrante de One Direction, Liam Payne, quien perdió la vida tras caer del tercer piso del hotel en el que se hospedaba en Argentina.

Fanáticos de todo el mundo demostraron el dolor que les causó el deceso y dejaron mensajes de apoyo tanto a la familia del intérprete de ‘Strip That Down’, como a los miembros de la boyband en la que jugó un papel muy importante durante su juventud.

Los artistas que enviaron condolencias por la muerte de Liam Payne

Aunque los miembros de One Direction, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan, no han realizado declaraciones al respecto, muchas celebridades expresaron su dolor ante la pérdida, quienes en sus redes social escribieron mensajes para el cantante de 31 años:

Charlie Puth:

“Estoy en shock. Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas grandes con los que trabajé. No puedo creer que ya no está…”.

Historia de Charlie Puth en Instagram

J Balvin:

“Descanse en paz Liam Payne”.

Historia de J Balvin en Instagram

Ty Dolla Sign:

“Apenas hablé contigo hace dos días, te voy a extrañar en serio”.

Historia de TY Dolla Sign en Instagram

Max George:

“Noticias absolutamente devastadoras. Conocí a Liam cuando estaba en ‘The X Factor’. En los últimos años tuve el placer de conocerlo personalmente y pasar tiempo preciado con él (...) mis pensamientos están con su familia y sus fans alrededor del mundo en estas circunstancias trágicas”.

Publicación de Max George en Instagram

Paris Hilton:

“Es muy triste escuchar las noticias del fallecimiento de Liam Payne. Le envío amor y condolencias a su familia y sus seres queridos”.

Publicación de Paris Hilton en X

Ronnie Wood:

“Estoy impactado y consternado de escuchar sobre la muerte de Liam Payne. Fue un honor trabajar con él en una actuación de ‘The X Factor’. Qué Dios bendiga a Liam. Pensando en todos sus seres queridos. Se le extrañará bastante”.

Publicación de Ronnie Wood en Instagram

Backstreet Boys:

“No se puede expresar con palabras las emociones que sentimos colectivamente en este momento y parece que el resto del mundo está en el mismo barco. Nuestro corazón está con la familia de Liam, sus amigos y los directioners alrededor del mundo. Descansa en paz, hermano”.

Historia de los Backstreet Boys en Instagram

The X Factor:

“Se nos rompió el corazón con la triste noticia del deceso de Liam Payne. Tenía un talento inmenso, como parte de One Direction, Liam dejará un legado en la industria musical y en sus fans alrededor del mundo. Nuestros pensamientos están con sus amigos y familia que lo amaban.

Publicación de 'The X Factor' en Instagram

Rita Ora:

“Estoy devastada. Él tenía el alma más amable que nunca voy a olvidar. Amé demasiado trabajar con él. Era una persona con la que disfrutaba estar abajo y arriba del escenario. Esta noticia trágica me rompe el corazón. Le envío todo mi amor y oraciones a sus familiares y sus seres queridos. Nuestra canción ‘For You’ toma un significado totalmente para mí ahora”.

Publicación de Rita Ora en X

Otros artistas como Zedd, Olly Murs, EL James, Flavor Flav y Piers Morgan también comunicaron sus sentimientos ante el deceso del cantante.