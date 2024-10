¿Directioners tumbaron la cuenta de Adrián Marcelo por chiste de Liam Payne?

Adrian Marcelo realizó un comentario desafortunado sobre el fallecimiento de Liam Payne, por lo que directioners habrían unido esfuerzos para cerrar su cuenta de Instagram, demostrando así su descontento con lo dicho por el youtuber.

Durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, Adrián Marcelo protagonizó un sinfín de polémicas que le merecieron críticas en redes sociales e incluso la cancelación de sus shows en Ciudad de México y Zapopan.

Con la muerte de Liam Payne, Adrián Marcelo nuevamente lanzó un comentario que le pareció de mal gusto a los usuarios de internet: “Si te tiras de un edificio solo hay One Direction”.

Internautas reaccionaron con disgusto y dejaron su opinión sobre lo dicho por el regiomontano: “Compruebo efectivamente que eres un imbécil”, “Todos los que le aplauden sí que están bien idiotas”, “Cuesta mucho ser buena persona cuando intentas hacer todo lo posible para tener 10 minutos de atención, ¿no?” y “¿Qué mier… de persona tienes que ser para creer que este tipo de ‘humor’ está bien?”

¿Directioners cerraron la cuenta de Instagram de Adrián Marcelo?

La cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’ aseguró que el fandom de Liam Payne se puso de acuerdo para tumbar la cuenta oficial de Instagram de Adrián Marcelo.

No obstante, la realidad es que el perfil de Instagram ya lleva cerrado una semana, lo que usuarios de la red social le hicieron saber a la autora del post: “Por más que te caiga mal AM, su cuenta está cerrada desde hace una semana”, “Por eso hay que investigar imbécil y no copiar lo que ves aquí en Twitter”, “No fue por su comentario les encanta inventar” y “Se la tumbaron, pero no fueron ellos”.

¿De qué falleció Liam Payne?

Liam Payne, exintegrante de One Direction, perdió la vida traes caer del tercer piso del Hotel Casa Sur en el que se hospedaba ubicado en Buenos Aires, Argentina.

Reportes de las autoridades indican que el artista se encontraba en estado inconveniente al momento del incidente.