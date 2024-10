Mhoni Vidente predice que Juan Osorio será nuevamente padre: ¿Tendrá un hijo con Eva Daniela?

El compromiso anunciado por Juan Osorio y Eva Daniela no pasó desapercibido para todo el ámbito artístico de México. El productor, de 67 años y la actriz de 29 años, más temprano que tarde estarán dándose el sí “para siempre”, en lo que se espera que sea una linda e íntima ceremonia.

Mhoni Vidente, claramente por su profesión, lograr mirar un poco más adelante en el futuro y asegura que falta muy poco para que Eva Daniela anuncie su embarazo.

La famosa pitonisa lo dijo de una forma muy particular, que llamó la atención de quienes consumen su contenido, en su canal de YouTube.

“Emilito va a tener hermanito, le faltan cinco minutos para que esta muchacha guapa, joven, quede embarazada”, dijo Mhoni Vidente en referencia a Emilio Osorio, hijo que Juan tuvo con Niurka Marcos.

Juan Osorio sobre la paternidad

En julio de este año, cuando el compromiso entre Juan Osorio y Eva Daniela ya se veía venir, el famoso productor fue cuestionado ante la posibilidad de ser papá nuevamente, ya que su ahora comprometida todavía no tiene hijos.

“Es difícil para mí, pero luchamos, si Dios quiere, pues se hará, pero eso sí: Va a ser después del matrimonio, las cosas bien planeadas”, dijo Juan Osorio en una entrevista para “Hoy”.

“Es algo que ella tiene derecho a vivir, porque es hija de familia. Ella es hija única, entonces ella piensa en una familia de hijos y yo digo: no, no, no. A ver qué te parece: Uno y el perrito, pero sí, yo creo que sí. Nunca lo había dicho”, añadió.