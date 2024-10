Enrique Guzmán se negó a realizar una entrevista porque el reportero era gay

Enrique Guzmán se ha visto envuelto en diversas polémicas en años recientes. A su lista de escándalos se suma el caso de Quique Galdeano, entrevistador al que rechazó al enterarse de sus preferencias sexuales. El influencer revivió esta experiencia en una conversación con Shanik Berman, en la que confesó que el suceso le sirvió para salir del clóset con su papá.

Desde la acusación de Frida Sofía en la que alegó que su abuelo abusó sexualmente de ella, la vida de Enrique Guzmán se vio plagada de especulaciones, por lo que a pesar de ser una leyenda de la música en México, su reputación terminó por dañarse de sobremanera.

Enrique Guzmán rechaza una entrevista por homofobia

Durante una transmisión reciente de ‘Shanik en Fórmula’, Quique Galdeano recordó el momento en el que el intérprete de ‘El rock de la cárcel’ dio por finalizada una entrevista al caer en cuenta de sus preferencias sexuales: “Enrique Guzmán me canceló una entrevista cuando le dije que era gay”.

“Estábamos entrevistándolo y cuando me pregunta: ‘¿Tú eres gay?’, yo le dije que sí y me dijo: ‘Ya se acaba la entrevista, muchas gracias’”, narró sobre el evento ocurrido hace 6 años.

No obstante, mencionó que su intención no es cancelar al padre de Alejandra Guzmán: “La homofobia del señor porque sabemos que es de otra generación, también lo puedo llegar a entender, yo no lo voy a funar, pero sí no estuvo chido”.

El rechazo de Enrique Guzmán lo sacó del clóset con su papá

El influencer contó que en su tiempo, la noticia se volvió viral e incluso se transmitió en ‘Ventaneando’, por lo que su papá se enteró de lo sucedido. Aunque su mamá ya sabía que era gay, su papá no: “Yo no le había dicho a mi papá, mi mamá ya le había dicho como dos años antes”.

“Mi papá de Monterrey agarra un vuelo, toca la puerta de mi departamento y me dice: ‘Yo sé que no he estado, pero aquí estoy y te amo”, concluyó su relato.