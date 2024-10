Ke Huy Quan se vuelve un hombre de acción en ‘Love hurts’: “Soy un héroe rudo con corazón”

Que se hagan a un lado Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Jason Statham, pues ya hay una nueva estrella de acción en el cine: Ke Huy Quan en Love hurts (Amor explosivo).

El actor que comenzó siendo un niño en Hollywood platicó en exclusiva con Publimetro, al saber que era para México compartió, “el marido de mi hermana es de América del Sur. Y me encanta la cultura, me encanta la comida, me encanta todo sobre todo lo perseverantes que son. Creo que los mexicanos trabajan muy duro para lograr sus sueños. Así que eso es muy admirable”.

El actor vietnamita-estadounidense, de 53 años, ganador del Óscar el año pasado como Mejor actor de reparto, ahora regresa a la pantalla en el papel de Marvin Gable, un agente inmobiliario con un oscuro secreto.

“Me sentí como si lo hubieran escrito para el tradicional actor de acción, como para Jason Statham. Así que, en realidad, les dije que esta era una maravillosa broma: ‘ustedes tienen que llamar a Jason, creo que le encantará’. Al final no me dejaron”, dijo Huy Quan que rechazó el papel en dos ocasiones.

El actor Ke Huy Quan y el director Jonathan Eusebio charlaron con Publimetro sobre Love hurts (Fotos: Universal Pictures)

Este el primer protagónico en su carrera, bajo la dirección de Jonathan Eusebio. Hay que recordar que Huy Quan tuvo su primera oportunidad en el cine cuando fue elegido por Steven Spielberg para interpretar a Short Round, el joven compañero de Indiana Jones, en Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). Este papel lo lanzó al estrellato a nivel mundial a una temprana edad.

“Mi carrera ha estado llena de contrastes, en Love hurts me di cuenta que buscaban crear un tipo diferente, un actor que no hemos visto antes, un tipo rudo no tiene porque verse como un rudo, eso de inmediato llamó mi atención. También querían crear un héroe de acción que no se asuste de mostrar sus emociones y así empezó”, adelantó en la entrevista.

Ke Huy Quan describió a su personaje, “Marvin Gable, es un agente muy amable, apasionado por su trabajo que realmente ama ayudar a la gente y soñar con tener un hogar real. Así que me encanta eso. Y va pasando su día, contento de ser una persona normal hasta que su pasado vuelva a encontrarse con él”.

Reveló que tuvo un entrenamiento especial de tres meses, “en el filme puedes ver a los actores haciendo las peleas ellos mismos y no un duelo de golpes. Entrené con los chicos, porque quería asegurarme de que la audiencia pudiera ver claramente que soy yo ahí arriba haciendo las peleas, lanzando los golpes y siendo golpeado. Este filme tiene cinco grandes secuencias de acción, fueron física y mentalmente exigentes”.

<i>“Hicimos este filme para la audiencia que ama el género de acción que está lleno de energía con muchos golpes y mucho corazón. Creo que todo el mundo estará feliz al ver la película”</i> — Ke Huy Quan

También compartió cómo esta nueva aventura en su carrera como hombre de acción lo hace sentirse más joven.

“Es mi primera ronda de liderazgo en una cinta de acción. Estoy muy orgulloso del filme y en términos de la secuencia de acción, nos inspiramos en los filmes de acción de Hong Kong de los años 80. De hecho, cada vez que voy a ver un filme de acción en un cine, siempre fantaseaba de ser esa estrella de acción o ser ese héroe de acción”, adelantó.

Al preguntarle si estaba satisfecho de su andar el estar en filmes como The Goonies, ganar un Óscar, tener una amistad con Harrison Ford dijo, “¡Oh, esa es una gran pregunta! Estoy muy contento de tener esta increíble oportunidad de hacer esto de nuevo. Y para ser honesto, todavía estoy con hambre para hacer más papeles. Siempre quise hacer mucho y no lo conseguí cuando era más joven. Así que me encanta donde estoy ahora”.

Mejores momentos en la carrera de Ke Huy Quan

Ke Huy Quan decidió volver a la actuación inspirado por el éxito de la película Crazy Rich Asians (2018).

Su gran regreso se produjo con su papel en Everything Everywhere All at Once (2022), donde interpretó a Waymond Wang. Su interpretación fue ampliamente elogiada, mostrando una versatilidad que abarcó tanto momentos de acción como escenas profundamente emotivas. Este papel le valió múltiples premios, incluyendo el Óscar al Mejor Actor de Reparto en los Premios de la Academia 2023, lo que marcó un punto culminante en su carrera y un regreso inesperado al estrellato.

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984): Su debut en el cine y uno de sus roles más icónicos como Short Round.

The Goonies (1985): Interpretando a Data, otro personaje entrañable de los 80.

Everything Everywhere All at Once (2022): Su aclamado regreso a la actuación que le valió múltiples premios.

¿Cuándo se estrena Love hurts?

El primer tráiler (avance) se estrenó este 22 de octubre en todas las plataformas.

se estrenó este 22 de octubre en todas las plataformas. Love hurts (Amor explosivo) llegará a las salas de cine el 7 de febrero de 2025.

