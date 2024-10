Jonathan Eusebio hace su debut como director en ‘Love hurts’ y revela detalles a Publimetro

Jonathan Eusebio es un reconocido coreógrafo y coordinador de dobles de acción en la industria del cine, conocido especialmente por su trabajo en escenas de combate. Ha colaborado en múltiples películas, trabajando con algunos de los directores y actores más destacados de Hollywood.

Eusebio ha sido una figura clave en el diseño de secuencias de acción en grandes producciones, ayudando a crear las intensas y realistas escenas de combate que han definido algunas de las películas más populares de los últimos años. Ha trabajado en franquicias importantes como la saga John Wick. Él fue responsable de coreografiar las escenas de acción con Keanu Reeves, lo que le ha dado una gran reputación dentro del género de acción por mezclar las artes marciales, el combate cuerpo a cuerpo y el manejo de armas.

El actor Ke Huy Quan y el director Jonathan Eusebio charlaron con Publimetro sobre Love hurts (Fotos: Universal Pictures)

También ha participado en The Bourne Ultimatum (2007), Black Panther (2018) y The Avengers, entre otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Ha sido parte del equipo de acción en varias películas del MCU, ayudando a definir el estilo de combate de varios superhéroes. Es conocido por su enfoque en el realismo en las escenas de combate. Ha integrado diversas disciplinas de artes marciales, en las coreografías de lucha, combinando esas técnicas con el estilo visual y cinematográfico que requiere cada proyecto.

Su capacidad para adaptar las habilidades de los actores a escenas fluidas y contundentes es una de las razones por las que ha tenido tanto éxito en Hollywood.

Ahora, Jonathan Eusebio, debuta como director de la película de acción Love hurts (Amor explosivo) que tiene como protagonista al ganador del Óscar, Ke Huy Quan.

Publimetro entrevistó en exclusiva al director, por el estreno del primer avance (tráiler) de la cinta de acción.

Decidiste debutar como director con esta cinta, ¿Por qué hasta ahora?

— Creo que es algo que pasa con los años. Empecé como actor y trabajé mi camino hasta ser director de acción de segunda unidad. Así que creo que con el tiempo quieres seguir creciendo. Creo que he querido hacer esto por más de cinco años. Leí este guion y realmente quería hacerlo. Pensé, ¿cuál es el mejor guion para mostrar lo que me encanta de los filmes de acción? Bueno, pues uno que tenga peleas y algunos detalles con los estilos que he desarrollado durante años.

¿Están todos los aprendizajes y experiencias en este filme?

— Cualquier trabajo que hagas, va a tomar tu experiencia pasada y la aplicarás a lo nuevo. Todo lo que he hecho durante los años me ha ayudado a hacer este filme. Todo lo que puedo decir es que es un proceso totalmente nuevo. Fui muy afortunado de tener las experiencias que tuve y de mi equipo que me ayudó a lograrlo.

Parece que la pasaste bien con un actor como Ke Huy Quan.

— Dios mío, es un hombre tan adorable. Es un gran tipo. Crecí viendo sus películas. Crecí viéndolo a él. Es como un ídolo para mí. Finalmente trabajar con tu héroe de infancia, fue muy sorprendente. El hecho de que es un gran tipo y un gran colaborador, hizo el proceso muy divertido y genial.

Al ser coreógrafo de peleas y ahora director, ¿eso te permitió tener más claro la forma de hacer este filme de acción?

— Cuando se trata de la acción, es algo que he realizado durante los últimos 20 años. Entrando en eso, parte del proceso de filmación fue la parte más fácil, porque estaba muy familiarizado con eso. El hecho de que todos mis actores fueran muy atléticos, hizo el trabajo mucho más fácil. Lo más difícil de todo es que, siendo un director por primera vez, no sabes (...), creo que cuando eres un coordinador o director de acción de segunda unidad, estás trabajando en un mundo donde las reglas ya están hechas para ti, es más fácil trabajar dentro de esas reglas. Pero cuando eres un director, te das cuenta de que tú eres el responsable de esas reglas y descubres que tienes que estar muy colaborativo con la gente alrededor para que todas esas reglas y parámetros tengan sentido.

¿Qué pasa por tu cabeza al ya lanzarse el primer tráiler (avance) de la película?

— ¡Estoy tan emocionado! Quisiera que el público tuviera ese mismo sentimiento cuando lo viera. Quisiera que se levantara y se emocionara. Y cuando vi el tráiler, me sentí como parte de la audiencia.

En este punto de tu carrera, ¿qué implica Love hurts para ti?

— ¿Qué significa este filme para mí? Siempre piensas que quieres llegar a un determinado destino. Y cuando empecé este negocio, mi destino no era principalmente dirigir. Solo quería ser lo mejor que podía ser, en cualquier posición que estuviera. Pero, creo que Love hurts es una culminación de todos los años que he estado en este negocio, y de todo el trabajo duro que he puesto en mi carrera.

“E<i>ste filme es básicamente, la culminación de todos los años que he estado en este negocio. Y, sabes, creo que te hace mirar atrás y pensar:, ¡Wow, he llegado tan lejos! Pero también te das cuenta que el viaje no ha terminado todavía y sigo en ese viaje”</i> — Jonathan Eusebio

¿Algo que quieras agregar para México?

— Para todos los que gustan de las películas de acción, creo que van a pasar por un buen momento, y sabes, escapar un par de horas de la rutina para salir contento al ver este filme.

¿Cuándo se estrena Love hurts?