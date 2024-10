Apio Quijano dice que Sofía Rivera Torres “es una arma pleitos” y por eso su amistad se acabó

La segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” fue un éxito total, sin embargo, la primera sigue estando muy presente entre el público, quienes recientemente le preguntaron a Apio Quijano acerca de cómo era su relación con Sofía Rivera Torres.

Recordemos que, durante la primera semana del reality show, la actriz y conductora formó parte del team infierno, pero como no le gustó que Sergio Mayer y Poncho de Nigris dijeran que no podían discutir con una mujer, por ser mujer, decidió irse al team cielo y acabó siendo eliminada esa misma semana.

Apio Quijano, aunque se mantuvo fiel a su equipo, empatizó con la situación de Sofía Rivera Torres y parecía que la situación entre ellos había quedado bien, por lo que se esperaba que afuera siguieran con su amistad. No fue así.

Apio Quijano tiene la impresión que Sofía Rivera Torres es doble cara

Durante una de sus acostumbradas transmisiones en vivo por TikTok, los seguidores de Apio Quijano empezaron a preguntarle con quiénes de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” ha logrado mantener una amistad.

El cantante reveló que es amigo de todo el team infierno, aunque admitió que es más cercano a Wendy Guevara. Después mencionó que no era amigo de Sofía Rivera Torres.

“No me cae mal. Siento que tiene una personalidad fuerte. En la casa yo la quería mucho, y afuera como que ya no fue tan noble conmigo y eso se me hizo doble cara, y no me gustó. La neta es que yo la apoyé”, declaró Apio Quijano en el en vivo.

Y agregó que no comprendía el actuar de Sofía Rivera Torres, pues en la vida real parece tener una personalidad muy conflictiva: “Es muy arma pleitos, y la verdad es que no me gustan las personas arma pleitos”.

No obstante, Apio Quijano aclaró que, pese a todo, tampoco es que le desagrade mucho o le caiga mal: “Sí me cae muy bien, no es como que nos vemos todos los días, pero si me cae muy bien.”