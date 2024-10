Tecate Pal’ Norte 2025: Este es el posible cartel de artistas invitados

Muchas especulaciones han surgido alrededor de los artistas invitados para la próxima edición del festival Tecate Pal’ Norte. Aunque aún no se ha confirmado el lineup, usuarios de internet filtraron el supuesto cartel oficial para el 2025.

Fanáticos de la música se aventuraron a comprar su boleto para el Tecate Pal’ Norte 2025 aún sin conocer la lista de bandas y cantantes que ofrecerán su show en el festival. No obstante, con la filtración del supuesto cartel se pueden dar una idea de quiénes serán los artistas que asistirán al Parque Fundidora ubicado en Monterrey, Nuevo León.

¿Qué artistas estarán en el Tecate Pal’ Norte 2025?

A pesar de que todavía no hay información oficial al respecto, una imagen del supuesto cartel para el Tecate Pal’ Norte del próximo año comenzó a circular. En este se incluyen como headliners a Green Day, J Balvin, Foster The People, Olivia Rodrigo, Fall Out Boy, Nathy Peluso, Kings of Leon, The Black Keys y Empire The Sun.

En el cartel también se incluye a los Babasónicos, The Marías, Girl in Red, Paulo Londra, Young Miko, Eladio Carrión, Gera MX, Paty Cantú, Bad Gyal, Camilo Séptimo y Yung Beef.

Cabe mencionar, que aunque no se encuentran en la imagen mencionada, existen rumores que indican que el grupo de k-pop Seventeen formará parte de la alineación, ya que la cuenta oficial de Oscar Flores, organizador del festival, comenzó a seguir a los intérpretes surcoreanos en Instagram.

¿Cuándo se anuncia el cartel oficial del Tecate Pal Norte 2025?

Hasta el momento únicamente se han indicado las fechas en las que se celebrará el festival, las cuales son el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de abril, por lo que aún no se sabe el día en el que se liberará el cartel oficial.

No obstante, por la manera en la que se ha llevado a cabo en ediciones anteriores, se deduce que el lineup se hará público aproximadamente dos semanas después de la primera fase de la venta de boletos, lo que se traduce a la última semana de octubre o la primera semana de noviembre.