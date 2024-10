Tunden a Sian Chiong por asegurar que tocaba a Briggitte Bozzo para “darle ánimos”

Sian Chiong protagonizó una gran cantidad de polémicas a su paso por ‘La Casa de los Famosos México’; entre las razones por las que fue más criticado, se encuentra la manera en la que tocaba a sus compañeras sin su consentimiento. Para defenderse, el cubano alegó que lo hacía con la intención de “dar ánimos”.

Mientras Briggitte Bozzo se consagró como una de las celebridades más populares de LCDLFM, Sian Chiong dañó por completo su reputación, pues en diversas ocasiones fue sorprendido tocando indebidamente a las participantes del reality, además de las veces en las que escupió a la comida ajena y a las cosas de Arath de la Torre, hechos que le merecieron la cancelación en redes sociales.

Sian Chiong pensó que había confianza con Briggitte Bozzo

En un encuentro con los medios recuperado por la cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’, el actor originario de Cuba aseguró que la creadora de contenido también lo tocaba a él: “Era parte de un juego en el cual, están los videos también, solo no se debatieron, pero están los videos también donde ella me tocaba todo el tiempo, hasta me tocaba mis pompas también, me daba nalgadas”

De esta manera, pensó que había demasiada confianza en su relación: “La vez que yo se lo hice a ella fue como una manera de ánimos, como un jueguito. Y fue como pensando que tenemos cierta confianza debido a que ella también me tocó a mí porque estábamos jugando, nos estábamos llevando bien”.

Reveló que le pidió una disculpa en la que aseguró que de haber sabido que la hacía sentir incómoda, hubiera mantenido su distancia: “Le pedí una disculpa también cuando la vi afuera, le dije: ‘yo no sabía que te sentías incómoda con esas cosas, me hubieras dicho, creéme que yo no me hubiera ni acercado a ti, te juro, solamente hubiera mantenido una relación más amigable, pero hubiera mantenido más una distancia, porque no me dijiste nunca, porque lo decías en otro cuarto, pero no me lo decías a mí’”.

Internautas se le van encima a Sian Chiong

Seguidores de la cuenta de redes sociales anteriormente mencionada, dejaron su opinión en la sección de comentarios, donde criticaron las afirmaciones de Sian Chiong:

“Dejen de darle foco a gente taruga”, “Mira nada más, el acoso para él es un juego”, “Cada vez se hunde más”, “Es increíble que no aprendieran nada, y lo peor de todo es que no se callan”, “Qué respuesta más pend… para justificar su acoso” y “Yo no vi que ella lo tocara de igual forma a él y menos después de los problemas”.