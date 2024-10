Reaccionan fans de Seventeen y TXT ante el reto de verlos el mismo fin de semana en México

¡Houston tenemos un problema! Luego de darse a conocer que dos de las boy bands más populares de K-pop forman parte del line up de festivales mexicanos, los fandom reaccionaron con alegría y después con preocupación, porque Seventeen y Tomorrow x Together (TXT) llegarán a México el mismo fin de semana de abril en 2025.

Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo para reclamar la razón de traerlos en fechas tan cercanas, luego de una larga espera. Seventeen estará el 4 de abril en el Tecate Pa’l Norte (Monterrey) y TXT en AXE Ceremonia que se llevará a cabo el 5 y 6 de abril en Ciudad de México.

“Pero Seventeen el viernes, da chance de llegar a CDMX el sábado”, “Estoy de ser kpoper me está dando más ansiedad, quisiera dividirme y deja tu eso tener dinero para todo”, “Cómo teletransportarse de Parque Bicentenario a Parque Fundidora, ya ni se qué hacer”, “Me va a costar más caro los boletos de avión que el del evento”, “Sigue Stray Kids”, comentaron algunos internautas.

Mientras que otros generaron más comentarios en TikTok, “Los festivales mexicanos ya se están dando cuenta del gran nicho que es apostar por actos de kpop, siento que será la tendencia este 2025″, “Primero no nos dan nada y ahorita ya nos quieren dar todo y sin avisar”, “No entiendo su logística de traerlos al mismo tiempo, pudieron esperar un año o ya de plano traerlos a un concierto en solitario (que sale más barato que un festival)”, “HYBE LATAM nos entendiste mal”.

K-pop llegará con fuerza en 2025

Las tendencias marcaron a la boy band surcoreana, Seventeen, como la más comentada en las redes sociales tras darse a conocer el line up. La popular agrupación de K-pop conformado por S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The 8, Mingyu, Dk, Seungkwan, Vernon y Dino, harán su debut en un festival mexicano, luego de tener exitosas actuaciones en otros países.

Seventeen llegó por primera vez a la Ciudad de México en su tour Seventeen World Tour Ode to You in Mexico City en 2020. Ahora, estará de vuelta con varia novedades entre sus tres unidades: hip-hop, vocal y performance. Hicieron su debut en 2015 con su primer mini álbum, 17 Carat, con el que el grupo ganó mucha atención del público. El K-pop sigue dominando territorios y México no es la excepción.

Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huenningkai están listos para hacer historia como el primer grupo de K-pop en participar en el festival AXE Ceremonia 2025.

TOMORROW X TOGETHER se anunció como parte del cartel para la próxima edición del festival mexicano, junto a artistas como Charli XCX, Tyler, the Creator, entre otros. Cabe destacar que el festival se llevará a cabo el 5 y 6 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.