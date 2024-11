Maquillador se va en halagos con Wendy Guevara: “No tienen idea de lo buena persona que es”

El maquillista de famosos realizó un live donde llenó de halagos a Wendy Guevara, debido a la grata experiencia que tuvo con ella cuando fueron a una premiación juntos.

Se trata de Pepe Gutiérrez, quien confesó que hace mucho no se “enamoraba” de la esencia de una persona, como le pasó con la influencer, pues considera que además de ser alguien muy carismática y divertida, es muy buena persona.

“Hace mucho que yo no me enamoraba de una persona así, o sea, estoy enamorado de la esencia de Wendy, de su carisma, de lo buena persona que es… Ustedes no tienen idea”, expresó el maquillador.

Pepe Gutiérrez asegura que Wendy Guevara es más divertida en persona

Pepe Gutiérrez les aseguró a sus seguidores que si Wendy Guevara les parecía divertida en sus transmisiones en vivo, en la vida real era el triple de divertida, por lo que todo lo que vio de ella en “La Casa de los Famosos México” era real.

“No es una persona que cuando se quita de la pantalla, es una persona seria… Es una persona que tiene una luz todo el tiempo, pero cuida tanto a su gente”, comentó el maquillista.

En este sentido, Pepe Gutiérrez mencionó los Premios Elliot 2024, al que Wendy Guevara asistió con prácticamente todo el clan de Las Perdidas, él también fue con el grupo pues los maquilló a todos.

La influencer se encargó de presentarlo e incluirlo en las fotografías con otros famosos, lo hizo sentir como parte de su grupo de amigos y eso es algo con lo que se siente sumamente agradecido.