¡Paola Suárez le reclama a Evelyn Hernández en vivo! Guerra entre las Perdidas

A Paola Suárez no le gustó que Evelyn Hernández estuviera sacándole las veces que estuvo para ella, cuando no le dio la razón en un conflicto que ellas habían quedado en explotar para generar controversia.

Todo empezó cuando La Mamita Hernández comentó que Briggitte Bozzo se le había caído del pedestal donde la tenía porque se le hizo muy sangrona, para seguidamente exponer que Gala y Beba Montes eran muy humildes y simpáticas.

Entonces, Paola Suárez, quien ha trabajado con las dos exparticipantes de “La Casa de los Famosos México”, opinó que la actriz venezolana no le parecía “mamona”, en cambio Gala Montes sí era poco profesional, debido a lo que pasó en un evento que hicieron juntas.

Paola Suárez le reclama a Evelyn Hernández por hablar de ella

Durante una transmisión en vivo, los usuarios empezaron a comentarle a Paola Suárez que Evelyn Hernández se había molestado por lo que dijo del conflicto con Briggitte Bozzo, así que estuvo hablando mal de ella.

“Te voy a decir algo Evelyn, ya sabes cómo soy, jo**. A mí no me andes con tus pinches mam****. Tienes mi pu** número y si me tienes que decir algo dímelo en la cara”, le recriminó Paolita Suárez a su amiga.

Por su parte, Evelyn Hernández le explicó que se sintió traicionada por haberse puesto en favor de Briggitte Bozzo, sabiendo que la gente empezaría a tirarle hate, cuando ella siempre ha cuidado que no le ocurra eso a sus amigas.

Paola Suárez le replicó que no tenía por qué haberse sentido traicionada, ya que ella misma le envió el video del antro donde estuvo con Bri y le escribió que aprovechó la controversia para generar más, que si se había molestado por ello, se lo hubiera dicho de una vez, en lugar de estar sacándole los favores que le ha hecho en los lives.

Evelyn Hernández comentó en otra transmisión en vivo que en el momento en que la llamó la Perdida original, ella estaba ocupada y por eso se cohibió a la hora de responderle, ya que muchos estaban diciendo que le tuvo miedo.