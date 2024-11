¿Jorge Ortiz de Pinedo deja los escenarios? Médicos le hacen advertencia sobre su salud

Jorge Ortiz de Pinedo se ha enfrentado a problemas de salud en el último tiempo, razón por la que se le ha visto conectado a un concentrador de oxígeno en diversas ocasiones. De esta manera, profesionales de la salud le recomendaron dejar los escenarios, en consecuencia, podría retirarse pronto de la actuación.

El humorista Jorge Ortiz de Pinedo se ha hecho de un nombre gracias a sus aportaciones a la comedia mexicana, así como al teatro. No obstante, la condición de sus pulmones no permite continuar trabajando como le gustaría, ya que debe cargar con un concentrador de oxígeno mientras esté en Ciudad de México.

“Presumo mucho de este aparatito que es un concentrador de oxígeno que me permite estar en la Ciudad de México en este estado relajado, tranquilo, sentadito puedo tener una buena oxigenación. No es lo mismo que estar caminando, que estarme moviendo, por eso no puedo hacer teatro aquí, puedo trabajar en Acapulco a nivel del mar”, explicó en agosto una entrevista en el programa de Maxine Woodside.

Durante la misma entrevista, hizo pública su esperanza por recibir el trasplante de pulmón que necesita: “Estoy esperanzado por si algún día se me hace el trasplante de pulmón, pues voy a seguir produciendo, ya lo decidí, voy a volver a lo mío que es producir, dirigir, crear”.

Jorge Ortiz de Pinedo en el programa de Maxine Woodside

Jorge Ortiz de Pinedo podría dejar la actuación

Fue en una entrevista en el episodio más reciente de ‘Ventaneando’ que confesó que el trabajo es lo que lo motiva y lo impulsa: “Mientras tengas una meta que cumplir en la vida, la vida sigue”.

No obstante, reveló la opinión del personal médico: “La verdad los doctores me dijeron: ‘ya se tiene usted que retirar del escenario como actor. No puede estar usted trabajando con oxígeno y menos en una ciudad como México’”.

Aún así, le dieron luz verde para seguir produciendo: “Pero puedo producir, dirigir, escribir y eso es lo que voy a hacer, voy a seguir produciendo. A lo mejor algún día hago alguna obra en puras playas”.