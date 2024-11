Así René Franco responde las acusaciones de Fernanda Ostos

En las redes sociales se ha hecho viral un clip del programa “La Taquilla”, donde René Franco parece estar insultando a Fernanda Ostos, para luego ser “despedida” por él.

Entonces, la excolaboradora del periodista publicó en X (Twitter) lo siguiente: “Jamás imaginé que me tratarían de esa manera. Al principio lo tomé como una broma, pero en el fragmento que les comparto a continuación, pueden observar cómo, incluso antes de que yo entrara, ya se expresaban de mí de una forma que no me agrada”.

La periodista Inés Moreno le cuestionó a Fernanda Ostos cómo jamás se imaginó ser “atacada” por René Franco, sabiendo el conflicto que tuvieron hace un par de semanas.

René Franco desmiente la versión de Fernanda Ostos y asegura no haberla despedido

Fernanda Ostos le replicó a Inés Moreno que se sentía como una tonta por haber creído que René Franco era su amigo y lamentó haberle dado tanto foco cuando tuvo el conflicto con ella.

Por su parte, el expanelista de “La Casa de los Famosos México” compartió un extenso post explicando lo sucedido con su excolaboradora, a quien cree que exageró la situación.

René Franco afirmó que solo estuvo bromeando con Fernanda Ostos porque consideró que se veía mal en cuadro mientras se maquillaba y después solo la estaba corrigiendo, ya que como todavía está aprendiendo, se la pasaba interrumpiendo a sus compañeros y eso al final arruinaba los audios del video.

“Como no podíamos escuchar nada, le dije como siempre a Fernanda que tomara su turno. Con total sorpresa, vi cómo se negó expresamente. Entonces le pedí al productor que la sacara del aire, lo cual no quiere decir nada. Pero la señora se quitó el micrófono, me mentó la madre y se fue”, explicó el periodista.

René Franco no pensó que la situación escalaría tanto, sin embargo, al despertarse se encontró que se había armado un revuelo en las redes sociales y que Fernanda Ostos lo acusaba de haberla maltratado.