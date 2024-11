MTV EMAs 2024: Así se vive la alfombra roja

MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 10: Huh Yun-jin, Kim Chae-Won, Kazuha, Sakura Miyawaki and Hong Eun-Chae of the group Le Sserafim attend the MTV Europe Music Awards 2024 held at Co-op Live on November 10, 2024 in Manchester, England. (Photo by Anthony Devlin/Getty Images for Viacom International)

Tras ser suspendidos el año pasado, regresaron los MTV EMAs. La ceremonia se lleva a cabo en el Co-op Live de Manchester, Reino Unido.

Taylor Swift encabeza las nominaciones con seis menciones, mientras que otras grandes figuras femeninas de la música, como Charli XCX, Sabrina Carpenter, Ariana Grande y Billie Eilish, también destacan en las listas para ganar.

Antes de la gala, se realizó la tradicional alfombra roja, donde las estrellas mostraron sus mejores looks.

Rita Ora

MTV EMAs 2024 - Arrivals MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 10: Rita Ora attends the MTV Europe Music Awards 2024 held at Co-op Live on November 10, 2024 in Manchester, England. (Photo by Anthony Devlin/Getty Images for Viacom International) (Anthony Devlin/Getty Images for Viacom Internat)

Le Sserafim

MTV EMAs 2024 - Arrivals MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 10: Huh Yun-jin, Kim Chae-Won, Kazuha, Sakura Miyawaki and Hong Eun-Chae of the group Le Sserafim attend the MTV Europe Music Awards 2024 held at Co-op Live on November 10, 2024 in Manchester, England. (Photo by Anthony Devlin/Getty Images for Viacom International) (Anthony Devlin/Getty Images for Viacom Internat)

Vick Hope

MTV EMAs 2024 - Arrivals MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 10: Vick Hope attends the MTV Europe Music Awards 2024 held at Co-op Live on November 10, 2024 in Manchester, England. (Photo by Anthony Devlin/Getty Images for Viacom International) (Anthony Devlin/Getty Images for Viacom Internat)

Tyla

Tyla (Anthony Devlin/Getty Images for Viacom Internat)

Maya Jama

MTV EMAs 2024 - Arrivals MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 10: Maya Jama attends the MTV Europe Music Awards 2024 held at Co-op Live on November 10, 2024 in Manchester, England. (Photo by Anthony Devlin/Getty Images for Viacom International) (Anthony Devlin/Getty Images for Viacom Internat)

Edward Grimes y John Grimes

MTV EMAs 2024 - Arrivals MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 10: Edward Grimes and John Grimes attend the MTV Europe Music Awards 2024 held at Co-op Live on November 10, 2024 in Manchester, England. (Photo by Anthony Devlin/Getty Images for Viacom International) (Anthony Devlin/Getty Images for Viacom Internat)

Nominados a los MTV EMA 2024

Mejor artista:

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Mejor canción:

we can’t be friends (wait foru your love) – Ariana Grande

Beautiful Things – Benson Boone

TEXAS HOLD ‘EM – Beyoncé

BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Espresso – Sabrina Carpenter

Mejor artista revelación:

Ayra Starr

Benson Boone

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

Mejor artista español:

Ana Mena

Mikel Izal

Lola Índigo

Dani Fernández

Belén Aguilera

Mejor directo:

Adele

Coldplay

Doja Cat

Raye

Taylor Swift

Travis Scott

Mejor colaboración:

Guess – Charli xcx & Billie Eilish

Like That – Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

Die With A Smile – Lady Gaga, Bruno Mars

NEW WOMAN – LISA ft. Rosalía

BELLAKEO – Peso Pluma, Anitta

Fortnight – Taylor Swift ft. Post Malone

Mejor Artista Pop:

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli cxc

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Mejor Artista Latino:

Anitta

Bad Bunny

Karol G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Shakira

Mejor video:

we can’t be friends (wait for your love) – Ariana Grande

360 – Charli XCX

Houdini – Eminem

Not Like Us – Kendrick Lamar

NEW WOMAN – LISA ft. Rosalía

Fortnight – Taylor Swift ft. Post Malone

Mejores fans:

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Katy Perry

LISA

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift