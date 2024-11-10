MTV EMAs 2024: Así se vive la alfombra roja

Tras ser suspendidos el año pasado, regresaron los MTV EMAs. La ceremonia se lleva a cabo en el Co-op Live de Manchester, Reino Unido.
Taylor Swift encabeza las nominaciones con seis menciones, mientras que otras grandes figuras femeninas de la música, como Charli XCX, Sabrina Carpenter, Ariana Grande y Billie Eilish, también destacan en las listas para ganar.
Antes de la gala, se realizó la tradicional alfombra roja, donde las estrellas mostraron sus mejores looks.
Rita Ora
Le Sserafim
Vick Hope
Tyla
Maya Jama
Edward Grimes y John Grimes
Nominados a los MTV EMA 2024
Mejor artista:
Beyoncé
Billie Eilish
Post Malone
RAYE
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Mejor canción:
we can’t be friends (wait foru your love) – Ariana Grande
Beautiful Things – Benson Boone
TEXAS HOLD ‘EM – Beyoncé
BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish
Good Luck, Babe! – Chappell Roan
Espresso – Sabrina Carpenter
Mejor artista revelación:
Ayra Starr
Benson Boone
Chappell Roan
LE SSERAFIM
Teddy Swims
The Last Dinner Party
Tyla
Mejor artista español:
Ana Mena
Mikel Izal
Lola Índigo
Dani Fernández
Belén Aguilera
Mejor directo:
Adele
Coldplay
Doja Cat
Raye
Taylor Swift
Travis Scott
Mejor colaboración:
Guess – Charli xcx & Billie Eilish
Like That – Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar
Die With A Smile – Lady Gaga, Bruno Mars
NEW WOMAN – LISA ft. Rosalía
BELLAKEO – Peso Pluma, Anitta
Fortnight – Taylor Swift ft. Post Malone
Mejor Artista Pop:
Ariana Grande
Billie Eilish
Camila Cabello
Charli cxc
Dua Lipa
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
Mejor Artista Latino:
Anitta
Bad Bunny
Karol G
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Shakira
Mejor video:
we can’t be friends (wait for your love) – Ariana Grande
360 – Charli XCX
Houdini – Eminem
Not Like Us – Kendrick Lamar
NEW WOMAN – LISA ft. Rosalía
Fortnight – Taylor Swift ft. Post Malone
Mejores fans:
Anitta
Ariana Grande
Beyoncé
Billie Eilish
Chappell Roan
Charli xcx
Katy Perry
LISA
Nicki Minaj
Sabrina Carpenter
Shawn Mendes
Taylor Swift