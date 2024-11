Wendy Guevara es acusada de minimizar la traumática experiencia de Aline Hernández y Karla de la Cuesta

En un reciente encuentro con la prensa, a Wendy Guevara le preguntaron lo que opinaba acerca de los comentarios que han emitido Aline Hernández y Karla de la Cuesta sobre su artista favorita.

La ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” ha dicho en varias ocasiones que es fanática de Gloria Trevi, y en días recientes estuvo invitada a uno de sus conciertos.

Entonces, los reporteros le preguntaron a Wendy Guevara sobre lo que expresaron Aline Hernández y Karla de la Cuesta, de que Gloria Trevi y su equipo siempre encontraban alguna manera de lastimarlas.

Wendy Guevara afirma que Aline Hernández y Karla de la Cuesta se la viven hablando de Gloria Trevi

“Yo he visto a esas chicas, no las conozco, y se la viven hablando… Vi un video, donde ellas decían, se me hizo tan estúpido, de verdad se me hizo algo muy estúpido, algo tan baboso, que haya dicho: ‘Gloria pone en la ciudad, lleno total, para darnos en la madre’”, comentó Wendy Guevara.

La influencer no cree que nadie pondría un cartel de lleno total de su show con la finalidad de molestar a algunas personas, así que les recomendó seguir con su vida: “Ya, por favor, es otro tiempo. Hay que seguir adelante, no puedes vivir con odio, ni estar siempre atrás de una persona para que te dé un poquito de brillo”.

Wendy Guevara acepta que habla desde la perspectiva de una fan de Gloria Trevi, a quien considera un ser de luz, sin embargo, para algunos usuarios lo que ha hecho es minimizar las experiencias que tuvieron Aline Hernández y Karla de la Cuesta con ella y Sergio Andrade.

Asimismo, lamentan que la influencer, siendo víctima de abuso, no muestre empatía por otras personas que han sido abusadas y que tampoco logre dimensionar lo que hizo su artista favorita en el pasado, por el simple hecho de que le gusta su música.