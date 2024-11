Briggitte Bozzo reaparece en las redes tras un delicado percance de salud que la mantuvo hospitalizada

Briggitte Bozzo encendió las alarmas de sus fans, después de que se viralizaran imágenes de ella en la sala de un centro de salud. La joven actriz venezolana sufrió una descompostura y tuvo que ser internada de emergencia. Afortunadamente ya se siente mucho mejor y le habló a sus fans por intermedio de una de sus historias en Instagram.

“Ya ando un poquito mejor felinos”, escribió en una de sus historias, durante este fin de semana. La actriz iba como invitada a los Kids’ Choice Awards México 2024, pero momentos antes sufrió un percance de salud que la mandó al hospital.

Briggitte Bozzo

“Hoy tenía los Kids’ Choice Awards’, pero me deshidraté, empecé a vomitar mucho, me empezaron a dar muchas cosas. No pude dormir en toda la noche, ahorita me están dando medicamento y cosas”, dijo Brigitte a sus fans, de acuerdo con lo que informa El Heraldo.

El Informante postea en su cuenta de X (antes Twitter) un video exclusivo en donde se ve a la joven actriz en el cuarto del hospital, con todo y la bata que dan en los centros de salud. Se aprecia como Briggitte tiene conectada una vía por la que la están hidratando para recomponerla del cuadro clínico que había sufrido.