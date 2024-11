Berenice Mastretta se describe como una actriz que canta y una foodie en sus ratos libres

Berenice Mastretta hizo una reflexión sobre su andar en la actuación en este 2024, en el que llegaron varios estrenos como Incorregribles, Las Bravas y Familia de medianoche.

Este año el cortometraje Serpientes y Escaleras, en el que participó fue ganador a Mejor Corto para Audiencias Jóvenes en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

“Ya sabes que a veces los tiempos de estreno pueden ser más o menos cortos, pero justo se juntaron como muchos en cine y televisión. En el Festival de Cannes ganamos el Mejor corto para niños. La directora ganó Mejor directora en cortos para niños. Ahorita, ya lo más reciente que es Incorregibles de Santa Marta, que por ahí anda en Canal 5 y en ViX”, compartió Berenice Mastretta.

Berenice Mastretta lleva la cultura, el arte y el amor de la actuación en las venas (Foto: Cortesía)

La actriz y cantante es inquieta por naturaleza, activa en redes sociales y siempre con una mente positiva, “creo que siempre van a haber cosas negativas (en redes sociales), porque hay gente que tiene como mucha rabia, que en las redes la vomita, literal. Yo siempre contesto por redes, porque hasta ahora no me ha tocado más que una vez una cosa indecente, pero en general me hablan muy bien; además, como soy simpaticona en mis historias, así que siempre me voy por lo positivo”.

La también cantante pertenece a una de las familias más reconocidas en el ámbito del periodismo y las letras, se ha destacado por ser una actriz camaleónica interpretando roles muy opuestos y diversos.

“Como actores nos exigimos mucho, de pronto lograste algo, pero no estás ganando el Óscar, siempre hay un autoexigencia. He estado trabajando mucho en abrazar los logros que tengo, porque son los logros que tengo, uno a veces puede vivir muy atormentado. He logrado hacer personajes distintos, por ejemplo en la serie de Manolo Caro que grabé este año, de la que no puedo hablar mucho, hice un personaje de alta sociedad, luego una líder o una psicóloga sexy, de todo un poco”, explicó.

Habló de lo que depara el 2025, “ahorita estamos haciendo toda la realidad. Hay por ahí dos estrenos. Parece que Coyote, que es una serie de HBO Max, se va a estrenar por ahí de febrero. Espero que también a Manolo Caro, el próximo año se estrene”, adelantó.

Para finalizar, Berenice Mastretta, compartió cómo logra el equilibrio entre la vida personal y artística.

“Me pongo a meditar, te lo juro. La gente lo que ve en las redes, creen que es lo normal. Imagínate que yo me pongo a subir así todas las veces que me han dicho ‘no’, pero bueno, en las redes ven todo lo bonito pero es una capa de la realidad que es la más superficial, porque es la menos real. Entonces, pues nada, en el día a día hay que luchar mucho contra la ansiedad. Creo que todos los actores y actrices luchamos mucho contra la ansiedad, justo de como todo el tiempo estamos con lo que sigue”, confesó.

En televisión ha trabajado con directores como Javier Patrón Fox, Manolo Caro, Batán Silva y Marcos Bucay para plataformas como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, HBO Max y Vix. En Cine ha estado con directores como Fernando Frías, Jimena Montemayor, Emilio Santoyo, Jorge Cuchí y la ganadora del Goya Ana Diez.

Berenice Mastretta: foodie, actriz que canta y productora

“Soy un show mágico musical. Fíjate que me gusta mucho comer, la neta. Hice un hashtag que se llama ‘Gordita del corazón’ y en TikTok empecé a subir reseñas de lugares y de comida que me gusta. También de viajes, porque me gusta mucho viajar. Hay que ser diversa, porque eso ayuda para cada uno de los personajes”, reveló la actriz.

PUBLIMETRO TV: