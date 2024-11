Farruko anunció tiradera contra Anuel AA y el reguetonero le responde fuerte

Farruko anunció hace poco en un programa que estaba preparando un nuevo tema que tendría una “tiradera a su actual estilo” contra Anuel AA, para luego compartir una imagen con él y taparle el rostro con el emoji de un sapo.

Al parecer, el conflicto entre ellos surgió después de que Farruko asegurara que en Puerto Rico no podían hacer un tema como “+57″, porque los reguetoneros de la isla no están unidos como los colombianos.

Anuel AA le habría respondido con una indirecta y desde entonces, ambos se han estado dedicando mensajes a través de las redes sociales. La gota que derramó el vaso sería la confirmación de la tiradera.

Anuel AA revela que Farruko sigue “fumando” a pesar de decir que la había dejado porque era cristiano

“Moraleja: podría decir tantas cosas, pero pues el que dice no hace y el que hace no dice. Interpreta mi silencio y no te duermas. No grato”, fue lo que escribió en la imagen que compartió Farruko tapándole la cara a Anuel AA.

El exnovio de Karol G le replicó en uno de sus conciertos lo siguiente: “Farruko se la pasa hablando de Dios y cuando apaga ese teléfono de Instagram, con las entrevistas, tú lo ves fumando así. Entonces, ¿cómo son las cosas?”

Y eso no fue lo único que tuvo qué decir Anuel AA sobre Farruko, ya que durante una reciente transmisión en vivo comentó que tendría que ponerse afuera del recinto donde ofrecería su colega uno de sus conciertos, para ver si así atraía gente e insinuó que ahora está hablando de él porque necesitaba volver a ser relevante.

El reguetonero tuvo que cortar la transmisión porque llegó su hijo, pero estuvo refiriéndose fuertemente contra su colega, quien está siendo duramente criticado en redes, porque hace un par de años anunció que se alejaría del mundo del reguetón, ya que se dedicaría a resaltar su lado cristiano.