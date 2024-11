Carla Estrada le responde a Susana Zabaleta por hablar siempre del pleito que tuvieron

Susana Zabaleta ha contado en algunas entrevistas que no tuvo una grata experiencia trabajando con Carla Estrada, así que, en un reciente encuentro con la prensa, se le preguntó a la productora lo qué opinaba sobre estas declaraciones.

“Mira, después de veintitantos años, que siga hablando de un evento, yo digo, que lástima que no tenga una vida propia, que lástima que no tenga nada nuevo qué contar, que lástima que siga enganchada en algo que no sucedió como ella lo cuenta y ella lo sabe”, respondió la productora de televisión.

No obstante, Carla Estrada se siente agradecida por la experiencia que vivió con Susana Zabaleta porque pudo aprender sobre el perdón: “le tengo mucho agradecimiento, gracias a ella, yo aprendí a perdonar y me parece maravilloso haber tenido un evento en mi vida, donde me sentí muy triste durante un tiempo, y después diga: ‘no, perdón, te perdono’”.

Carla Estrada salió en defensa de Thalía por las declaraciones de Gaby Spanic

Carla Estrada también fue cuestionada por las recientes declaraciones que hizo Gabriela Spanic sobre Thalía, a quien llamó “asalariada” y que, si no se hubiera casado con Tommy Mottola, no sería la estrella que es actualmente.

“Son comentarios muy personales de ella, pero primero, Thalía nunca fue asalariada, para empezar, y cuando conoció a Tommy, ya era Thalía”, comentó la productora.

Carla Estrada recuerda que Thalía hizo su primera telenovela con ella, en un papel pequeño de apenas 10 capítulos y de ahí empezó su éxito porque después protagonizó “Quinceañera”.

La productora también recordó que la cantante y actriz mexicana era una mujer sumamente exitosa a nivel internacional, antes de conocer a su actual esposo, por lo que no cree que Tommy Mottola haya influenciado mucho en su estatus de megaestrella que tiene en la actualidad.