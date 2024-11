Jay de la Cueva estrena episodio en Mexicánicos: “mi Mustang es un coche guapo”

Jay de la Cueva no solo es un músico de tiempo completo, sino un apasionado de los autos y los detalles atemporales. Publimetro fue invitado a la grabación de uno de los episodios de la serie Mexicánicos, en el taller de Martín Vaca, donde fuimos parte del momento en que se le entrega un vehículo muy especial.

De la Cueva ha tenido una gira con The Guapos, como parte de su nuevo ciclo como solista, pero esboza una sonrisa especial al reencontrarse con su Mustang 1966.

Publimetro acompañó en exclusiva a Jay de la Cueva a la grabación de su episodio de Mexicánicos (Carlos Zepeda)

“Venir al taller es como ir a un laboratorio o un estudio donde generalmente suceden muchas cosas, siempre pienso en todas las historias que hay ahí, que Martín (Vaca) abra este espacio y conocer a toda su gente, es un plus. He visto el programa, me gustan mucho los autos y las motocicletas, pero no tengo mucha noción del tema manual, pero me gusta admirar y honrar a la gente que es especializada en cualquier área. Ahora, estando en este lugar, es como un parque de diversiones para los autos, con una energía de goce para mí”, dijo Jay de la Cueva.

El también compositor, reveló que este auto tiene una historia muy particular, “tengo un Mustang 66 desde hace muchos años, es interesante porque además lo conseguí en Morelia, donde regresé manejando. Primero ordenamos ciertas cosas en lo económico porque siempre hay prioridades, pero uno de los deseos de esa lista que uno tiene cuando está siendo más niño, era comprar ese auto”.

Reveló que ha tenido muchas aventuras arriba de su compañero de cuatro ruedas que resalta por su color rojo.

“Era muy importante conservar el tema de lo original porque es un auto clásico y cuando lo conseguí estaba muy poco manoseado, eso me encantaba como la historia del auto. Tenía la factura original, había sido endosada nada más de un único dueño a otro, eso me gustaba. Para mí los objetos tienen historia, quizá para mucha gente podría ser como bueno tener cosas materiales, pero yo le doy otro significado que no tiene que ver con el dinero. Los valores son las historias, como que vine a tocar con Moderatto en ese año que lo compré, haber ido al lugar a encontrar el auto y regresar manejando. También que me dejara tirado, arreglarlo, regresar, todas las historias y las personas que me acompañaban en esa época. Por ejemplo, hay una de las personas que sigue trabajando conmigo, que venía cuidándome, tiene este auto casi 20 años conmigo, es una persona que lleva años trabajando conmigo, como todas esas cosas son la historia”, compartió con una mirada nostálgica.

Durante la entrevista con Jay de la Cueva que se realizó en la oficina de Martín Vaca, ubicada en el taller de Tlajomulco, Jalisco, indicó que una de las incógnitas era saber el color original del auto.

“Quería conservar el tema del original, es un coche 66, porque tenía la duda si el auto era rojo, porque era obvio cuando lo compré que estaba repintado, no traía la pintura original; tengo otra camionetita Bronco 72 que me gusta mucho, que la pintaron en México y a la gente que me ayudó a pintarla, le dije que si podían echarse un clavado en el Mustang para ver qué color es originalmente y no dieron. Nunca le dije esto a Martín y al preguntarle qué color era el Mustang, me dijo que era rojo”, puntualizó.

Al preguntarle si realizó una petición especial, respondió: “pedí que le cambiaran los frenos, porque los frenos son de tambor y llevo 20 años con él manejándolo. Cuando tienes un auto de frenos de tambor se va de un lado o se va para el otro, el frenado es delicado, ya va a tener frenos de a devis. Además, se hizo un trabajo fuerte de tapicería, va a tener diferentes vestiduras de diferente color por dentro, estoy muy emocionado”.

Para finalizar, nos confesó que sensación experimenta al estar detrás del volante.

“Me da un espíritu de libertad, en un mundo donde supuestamente nos venden una libertad que para mí es muy ficticia. Hay algo en el tema de los transportes que a mí me genera una libertad, ya sean las dos llantas de la moto o un auto de cuatro llantas. Me gusta moverme por tierra, yo no sé, habría que checar, si en este tema de las vidas pasadas o algo hay, porque prefiero ir en carretera. Voy en avión por las distancias, pero el avión es algo que me inquieta. Somos de tierra, estar en la tierra y el paisaje que hay, las cosas que vas viendo, parar en un lugar que da tranquilidad, pues me genera una cosa muy bonita; el viaje en carretera siempre es lindo”, terminó con un largo suspiro.

Jay de la Cueva, ¿una “alma vieja”?

“En un mundo donde hoy estamos invadidos por lo moderno, yo tengo otro lente. Considero que hay cosas atemporales, a mí me emociona mucho y me seduce lo atemporal, siento que cuando algo está hecho con mucho amor y calidad es atemporal, para mí estos coches son atemporales. Para mí la música es atemporal, hay música que podría haberse grabado en 1970 o en el 2030, pero esa es mi peculiar lente. No me gusta mucho la palabra retro, pero mucha gente siempre tiene esa percepción. Admiro cosas que también son muy evidentes que tienen una estética muy oldie, pero me gusta lo atemporal”.

Autos, moda y rock and roll

“Siento que el Mustang es una línea atemporal, es tan guapo, mi Mustang es un coche guapo, que es atemporal, eso me gusta. El mío es un Hard Top, siempre quise un Fastback y fue muy chistoso, cuando recién conseguí este, como a los seis meses me consiguieron un Fastback, pero no tenía ya la plata y dije: ‘‘con este me quedo y tengo muy buenas historias con él”.

Jay de la Cueva tiene 20 años con el mustang, “es un auto ya muy viejo, 66, que tiene mucho más de la vida que yo he tenido de experimentar en esta dimensión humana, pero conmigo tiene 20 años... ¡Es un montón! Tiene un valor para mí, eso es lo que a mí me gusta mucho de los objetos, las guitarras, los autos y las motos”.

¿Tiene algún apodo el Mustang?: “originalmente sí, a veces la gente le pone nombres a los autos y obviamente una vez vi esta película de Rápidos y Furiosos había un Mustang Shelby, creo que se llamaba Eleonor. Mi abuela se llamaba Leonor, no Eleonor, y durante un tiempo le decía Eleonor al coche, pero tiene un nickname (apodo) que podría ser Leonor”.

Amor por los objetos

“Me cuesta mucho trabajo deshacerme de las cosas, de los objetos, ya he tenido mucho estas pláticas con otras personas. Por ejemplo la ropa, tengo ropa que tengo muy cuidada, que usé en mi primera banda y me la he usado de nuevo, tengo lazos de mucho tiempo, muy fuertes”, señaló.

¿Cuándo se estrena el episodio de Jay de la Cueva?

26 de noviembre por Max y Discovery.