Paola Dalay reveló un bochornoso episodio que vivió por culpa de una borrachera de José Eduardo Derbez

Paola Dalay y José Eduardo Derbez fueron al podcast El Búnker a revelar intimidades que la pareja atravesó durante el embarazo de la influencer.

Una de las anécdotas que cobró mayor relevancia (y risas) fue cuando José Eduardo Derbez se emborrachó cuando Paola Dalay tenía dos meses de embarazo y ambos tenían que recibir a un arquitecto en casa, que iba a remodelar diferentes áreas de la casa, entre las que se encontraba la habitación de la bebé.

“Se supone que ese día teníamos que ver al arquitecto que nos estaba remodelando (...) entonces al señorito se le ocurre que era una muy buena idea ponerse a embriagar antes con un amigo”, inicia Paola Dalay en su relato, según reseña la revista Quién.

El arquitecto llegaba a las 6:00 pm, pero José Eduardo había recibido a un amigo a las 4:00 pm para supuestamente hablar de trabajo. La junta rápidamente se convirtió en un encuentro casual y los tragos comenzaron a aparecer.

“A José Eduardo se le ocurre sacar dos caballitos, como siempre, servir tequila y poner la botella en medio. La botella estaba nueva, para esto se sirvieron uno y van con el otro. Todos vemos a José Eduardo y nos dan ganas de embriagarnos. Ya después de media botella yo poco a poco fui alejando la botella, la fui quitando y llega José Eduardo y la vuelve a sacar. Para esto llevaban dos botellas y valió. Aparte yo embarazada, por más que quisiera no podía tomar”, contó la influencer.

Paola cuenta que en el medio de la borrachera, José Eduardo Derbez comenzó a pedirle al arquitecto cosas absurdas, como un cuarto rojo con cruces, o mármol por toda la casa.

“El arquitecto me dijo: ‘wey, me preocupaba más la cara de tu mujer que yo dije, se van a separar’. Entonces imagínate las caras”, añadió Paola, sobre el estado de embriaguez de José Eduardo Derbez.

Al otro día, cuenta Paola, que José Eduardo ni siquiera se enteró de lo que había sucedido, ya que se levantó y preguntó si el arquitecto había ido.

Eugenio Derbez habló sobre el gusto de José Eduardo por los tragos

José Eduardo Derbez estuvo en el centro de la escena del entretenimiento desde hace un par de semanas, después de que su padre, Eugenio Derbez, expresara su disconformidad por que su hijo fume cigarrillos y beba alcohol.

“Yo sé que fuma porque vio a su mamá fumar toda la vida. Sé que toma porque vio a su mamá tomar también”, dijo Eugenio.

Al mismo tiempo, admitió su cuota de culpa por haberse perdido su infancia, debido al conflicto que vivió con Victoria Ruffo por la crianza y manutención de José Eduardo.

“Me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí su infancia, me perdí verlo crecer. Me hubiera encantado guiarlo por otro camino”, dijo Eugenio Derbez, en el programa de Gustavo Adolfo Infante.