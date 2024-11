¿La envidia de todas? Snoop Dogg revela el sacrificio que hace por su esposa y ahora todas quieren tener una pareja así

Calvin Cordozar Broadus Jr., conocido artísticamente como Snoop Dogg, es una de las figuras más representativas del hip-hop de los Estados Unidos. El famoso rapero lleva una vida personal un poco polémica, ya que siempre ha estado relacionado con el consumo de drogas, ubicándose como un mal ejemplo para la juventud.

Sin embargo, detrás de ese genio de la música, que siempre parece estar bajo algunas sustancias prohibidas, hay un padre de familia que vela por el bienestar de su esposa, hijos y ahora nietos.

Infinidad de premios, discos que quedaron en los libros dorados de la inmortalidad del hip-hop permiten que Snoop Dogg tenga en sus manos una de las fortunas más grandes de la industria de la música y el entretenimiento.

Snoop y su esposa Shante Broadus en el antes y después de sus 25 años de casados. Foto: Instagram/Snoop Dogg

Recientemente, el rapero californiano ofreció una entrevista para un medio norteamericano, en la que contó detalles del sacrificio que hace por su esposa, Shante Broadus.

“Mi esposa nunca ha trabajado un día en su vida, y lo que me encanta es que estoy en una posición en la que no tienes que trabajar. Yo soy el trabajo y tú eres mi columna vertebral. Si estás en una posición en la que puedes hacer que tu esposa no trabaje y se concentre sólo en la familia, toma esa decisión. Hacer preguntas como qué aporta ella ya es un problema”, dijo Snoop Dogg, según recoge Indie 505.

“Que ella cuide de la familia y te apoye ya es suficiente. Mi esposa es una gran madre, una tremenda abuela, una excelente esposa y una gran amiga. Ella sabe cómo presionar todos mis botones para hacerme actuar como un tonto o para hacerme actuar genial, y me encanta. Cuando dijimos que nos casaríamos, nos casamos hasta que la muerte nos separe. ¿No es eso lo que dice? No hasta que las discusiones o las peleas o las finanzas nos separe, sino hasta que la muerte nos separe. El secreto para una relación duradera es descubrir qué es lo que más le gusta a tu pareja y concentrarse en hacerlo más. Eso es amor verdadero”, dijo el rapero norteamericano