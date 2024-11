Famosa actriz de telenovelas comete error y lamenta la muerte de Silvia Pinal

Una actriz reconocida por ser villana de telenovelas cometió un grave error al confundir el estado de salud crítico de Silvia Pinal con su muerte, por lo que publicó un mensaje de pésame en el que lamentó la pérdida de la actriz.

Silvia Pinal ingresó al hospital debido a una infección en vías urinarias. Aunque hace unos días Sylvia Pasquel reportó que la primera actriz se encontraba estable e incluso anunció que saldría del hospital el 27 de noviembre, la situación dio un giro inesperado cuando dio a conocer que la diva del cine de oro padece de un estado de salud delicado, por lo que toda la familia se reunió en el nosocomio.

No se tiene información certera de qué fue lo que se complicó durante su paso por el hospital y que no le permitió salir, no obstante, Luis Enrique Guzmán afirmó que su mamá “se encuentra en proceso de partir”, por lo que todo México se ha mantenido pendiente a las actualizaciones sobre la salud de Silvia Pinal.

Silvia PInal

Actriz se equivoca y da el pésame por la muerte de Silvia Pinal

A pesar de que se sabe que el estado de salud de Silvia Pinal es crítico, hasta el momento no se ha confirmado su deceso, no obstante, tanto medios de comunicación como internautas se adelantaron a los hechos e iniciaron el rumor que indica que la actriz ya dio su último suspiro.

De esta manera, Azela Robinson realizó una publicación en redes sociales en la que lamentó el fallecimiento de la musa de Diego Rivera: “Qué descanse en paz Silvia Pinal, mujer histórica, nuestra última diva y mamá de mi querida amiga Sylvia Pasquel. Serenidad en el dolor para la familia”.

La villana de telenovelas eliminó su post al poco tiempo de ser publicado, sin embargo, fue recuperado por el usuario de X @intwittiva48.