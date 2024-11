Luis Enrique Guzmán preocupa al asegurar que Silvia Pinal “se encuentra en proceso de partir”

En medio de las especulaciones respecto al estado de salud de Silvia Pinal, quien se reportó grave en el hospital, Luis Enrique Guzmán encendió las alarmas al declarar que su madre “se encuentra en proceso de partir”.

Silvia Pinal preocupó a todo México luego de que se informara su estado crítico, hecho que incluso logró reunir a toda la familia en el hospital. Aunque no se sabe con exactitud qué es lo que no permitió que la diva del cine de oro mexicano no saliera del nosocomio, la incertidumbre respecto a su salud es evidente en redes sociales.

Silvia Pinal Imagen recuperada de Instagram

Luis Enrique Guzmán hace fuertes declaraciones sobre la salud de su mamá

Fue en el programa ‘Hoy Día’ que la reportera Karina Monroy informó al productor Alejandro Cacho sobre su contacto con Luis Enrique Guzmán con la intención de conocer cómo se encontraba la primera actriz de 93 años.

De esta manera, el hermano de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel aseguró que Silvia Pinal aún no fallece, sin embargo afirmó con tristeza que “se encuentra en proceso de partir”.

Luis Enrique Guzmán, Silvia Pinal y Alejandra Guzmán

¿Por qué Silvia Pinal ingresó al hospital?

En días pasados se anunció que el padecimiento que llevó a Silvia Pinal al hospital fue una infección en las vías urinarias. En ese momento Sylvia Pasquel reportó que su mamá se encontraba estable, e incluso Alejandra Guzmán definió el 27 de noviembre como su fecha de salida del hospital.

Sin embargo, se hizo de conocimiento público que la musa de Diego Rivera pasó una mala noche, de tal manera que su salida no fue posible; además de que se señaló que se encuentra delicada de salud.

No se tiene certeza de si la infección anteriormente mencionada fue la culpable de que Silvia Pinal tuviera que permanecer en el nosocomio, ya que también sufre de otros malestares que han afectado su salud en los últimos años, todo esto aunado a su avanzada edad y a una bacteria que se detectó en su sangre.