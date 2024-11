Silvia Pinal: la última vez que se reunió con algunas de las divas del cine mexicano

Una vez lo dijo María Félix: “Diva es algo inventado, pero yo no fui fabricada. La vida me hizo y me hizo posiblemente muy bien. No le tengo miedo ni a las canas ni a las arrugas, sino a la falta de interés por la vida. No le tengo miedo a que me caigan encima los años, sino a caerme yo misma”. La Época de Oro del cine mexicano vio a nacer a muchas actrices que marcaron un momento especial en el séptimo arte y en los corazones del público, algunas de ellas siguen con algunas apariciones públicas.

El periodista mexicano, Juan José Origel, logró una histórica reunión de las primeras actrices que dejaron huella en la pantalla, como María Victoria, Luz María Aguilar, Silvia Pinal, Rosita Arenas, Jacqueline Andere y Norma Lazareno, quienes se reunieron en una comida especial, y para algunas actrices fue un regreso frente a las cámaras. Eso fue en el año 2022.

Estas actrices de la Época de Oro lograron desquiciar al más hombre más sosegado o ecuánime dentro y fuera de la pantalla, además de mostrar su rol como mujer fatal, su inocencia, timidez o seducción que permanecen intactos en su legado; ahora viven su madurez y su edad junto a sus familias.

Luz María Aguilar. Reunión de diva mexicanas. (Foto: Instagram.)

Rosita Arenas. Reunión de diva mexicanas. (Foto: Instagram.)

Silvia Pinal. Reunión de diva mexicanas. (Foto: Instagram.)

María Victoria. Reunión de diva mexicanas. (Foto: Instagram.)

Divas mexicanas vivas

Las divas mexicanas que aún viven suelen hacer pequeñas apariciones públicas, porque la mayoría -por su edad- han optado por el retiro artístico, como Yolanda Montes Tongolele, Irma Dorantes y Elsa Aguirre.

María Victoria. María Victoria Cervantes Cervantes, quien tiene un sitio privilegiado en la historia de los espectáculos y el cine en México, nació el 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco. Según los críticos, el éxito en el inicio de su trayectoria fue la constancia, ya que se sobrepuso a los calificativos de «inmoral» que los conservadores le implantaron, por lo que terminó de imponerse en el gusto de toda la familia mexicana.

Rosita Arenas. Recordada por haber hecho películas consideradas como clásicos dentro de la industria cinematográfica mexicana durante la Época de Oro del cine mexicano. Se encuentra retirada de la actuación.