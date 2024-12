Cierre de año con agenda musical llena en salas de cine: fechas de estreno

Cada vez son más los conciertos y documentales de bandas, cantantes y giras especiales para verse en las salas de cine. La versión cinematográfica de la actuación en vivo de un artista en un estadio o foro llega director a los fans. La mayoría son documentales que incluyen detalles de las actuaciones para dar una visión personal de la celebridad, así como la forma en la que se involucra en el proceso.

A continuación te dejamos los estrenos que llegan a la pantalla grande antes de que finalice el 2024, un menú musical cargado de pop, rock, jazz pop y K-pop.

Esta ambición desmedida

Después del éxito del disco de El Madrileño, C. Tangana se enfrenta al reto de crear la gira más ambiciosa de su carrera. Este documental es un viaje que sigue al artista durante más de cuatro años, desde la génesis del disco en Cuba hasta la conceptualización del show.

Estreno: 5 de diciembre(Cinemex y Cinépolis). A partir del 12 de diciembre en Cinemanía, La Casa del Cine (CDMX), Cineteca FICG (GDL), Cineteca Alameda (SLP) y Sala Alternativa (AGS).

RM: la gente adecuada en el lugar equivocado

Es el primer documental sobre el líder de BTS, RM. El filme captura el proceso de producción de su segundo álbum en solitario, lanzado en Mayo de 2024. Dirigido por Lee Seok-Jun, productor habitual de los videos de BTS. La película repasa los ocho meses durante los que RM inició su servicio militar mientras grababa su disco más íntimo.Sigue el viaje del líder del grupo de pop más grande del siglo XXI, y también del hombre, Kim Namjoon.

Estreno: 5 de diciembre (Cinemex y Cinépolis)

Laufey’s a night at The Symphony

La artista islandesa-china de 25 años y ganadora de un Grammy, escribe canciones inspiradas en los grandes del jazz y en maestros clásicos, aportando al mismo tiempo una perspectiva única de una joven del siglo XXI. Su enfoque romántico y vanguardista ha cautivado a audiencias de todo el mundo, lo que ha llevado a la creación de una comunidad global de Lauvers. Con la dirección de Sam Wrench (Taylor Swift| The Eras Tour), Laufey lleva al público en un viaje sonoro bajo las estrellas, acompañada por la legendaria Filarmónica de Los Ángeles.

Estreno: 5 de diciembre (Cinemex)

Enjambre

La banda del rock alternativo en México, trae su experiencia Noches de Salón. Inspirado en la música de salón de los años 40 y 50, este show ofrece una versión inédita de sus éxitos con arreglos de bolero, mambo y danzón, logrando una atmósfera de elegancia y nostalgia que cautiva desde el primer acorde. La agrupación, acompañada de una orquesta, entrega una experiencia que transporta al espectador a otra época, haciendo que cada canción sea única.

Estreno: 11 de diciembre (Cinemex)

Cierre de año con agenda musical llena en salas de cine ( Foo: Keith Tsuji/Getty Images)

NCT Dream Mystery Lab: DREAM()SCAPE

Grabado en el Gocheok Sky Dome de Seúl, este contenido permitirá a todo el fandom del K-pop disfrutar de las actuaciones y coreografías de la boy band, además de los esfuerzos detrás de escena de cada uno de sus integrantes. La banda se une a la lista de idols coreanos reconocidos por mantener una fuerte relación con su fandom, por lo que este concierto está pensado para conectar con sus audiencias alrededor del mundo. El concierto documental muestra lo que fue su tercera gira mundial.

Estreno: 11 de diciembre (Cinépolis)

Los Bunkers

MTV Unplugged llega al cine junto a la banda chilena, bajo la dirección de Pablo Larraín. Los músicos reinterpretarán su música en un ambiente íntimo. El concierto fue grabado en Chile en los estudios de Chilevisión. La producción incluye contenido exclusivo y nunca antes visto en un corte hecho especialmente para su proyección cinematográfica y cuenta con la colaboración de destacados artistas de la música Latinoamericana como Mon Laferte y Emmanuel del Real.

Estreno: 12 de diciembre (Cinépolis)

Seventeen [Right Here]

La popular banda de K-pop transmitirá en vivo el concierto que dará en el Kyocera Dome Osaka en Japón. El setlist incluye temas más nuevos hasta éxitos icónicos y joyas ocultas. También, las actuaciones únicas y diversas de Seventeen que el público de todo el mundo ha estado esperando como un previo para su presentación en el festival mexicano Pa’l Norte en 2025 que se realizará en Monterrey.

Estreno: 15 de diciembre (Cinemex).

One Direction

Los homenajes siguen para Liam Payne, ahora se le recordará en las salas de cine con un homenaje para honrar su memoria, por eso se reestrena This is Us, el documental sobre One Direction, se proyectará en las salas de cine de México. Este documental llega en uno de los momentos más sensibles para todas las directioners en México, además de que este 2024 se cumplieron nueve años de la separación de la famosa boy band británica, también ocurrió la muerte de Liam Payne.

Estreno: 19 de diciembre (Cinépolis).