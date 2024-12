Así quedaron divididas las presentaciones de los artistas del Axe Ceremonia el 5 y 6 de abril

El festival Axe Ceremonia traerá a la Ciudad de México a artistas de renombre como Tyler, The Creator, Natanel Cano, Charli XCX y Tomorrow X Together. A pesar de que ya se tenía conocimiento del lineup oficial del evento, no se sabía de quiénes darán su show el sábado 5 de abril y quiénes se presentarán el domingo 6 hasta ahora.

Uno de los festivales que más popularidad ha ganado en los últimos años es el Axe Ceremonia, por lo que los fanáticos de la música esperan con ansias que lleguen los días del evento que tendrá lugar en el Parque Bicentenario el próximo año.

Axe Ceremonia (Cortesía)

¿Qué artistas se presentarán el sábado 5 y cuáles el domingo 6 de abril?

Finalmente se dio a conocer la manera en la que se dividirán los artistas en los días que se lleve a cabo el festival, por lo que así quedó la lista:

Sábado 5 de abril de 2025

Natanael Cano, Charli XCX, Parcels, Tomorrow X Together, A. G. Cook, Hanumankind, Artemas, Barry Can’t Swim, Magdalena Bay, Meme del Real, Aron, The dare, DJ Gigola, Juan Cicerol, pablopablo, Ralphie Choo, Valgur, Yeyo, Derretda, Iza TKM, José Eduardo Barajas, Luisa Almaguer, Magnolia Coronado, Orly Anan, Pepx Romero, Piolinda Marcela.

Domingo 6 de abril de 2025

Tyler, The creator, Massive Attack, Gesaffelstein, KKA Twigs, Brutalismus 3000, Lil Yatchy, The Marías, Nathy Peluso, NSQK, Richie Hawtin DEX EFX X0X, Ca7riel y Paco Amoroso, Fcukers, Horsegiirl, Kelly Lee Owens, Legallyrxx, Simpson Ahuevo, Agusfortnite2008&stiffy, Bobby Beethoven, Day2K, Foreplay, Hetera Friné, José Eduardo Barajas, Nash, Pepa Romero, Telescreens.

¿Cuáles son los precios individuales para el Axe Ceremonia?

Ahora que se tiene conocimiento de qué días se presentará cada artista, interesados en asistir al festival intentarán conseguir boletos individuales, los cuales tienen diferentes precios: