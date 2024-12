Público de Chisme No Like exigen que informen por qué se termina el programa: “¿qué está pasando?”

Público de Chisme No like exigen explicaciones

Chisme No Like sale del aire. Fue el pasado sábado 30 de noviembre que trascendió la noticia de que el programa de espectáculos por internet Chime No Like llegaría a su final.

Fue el comentarista de espectáculos Álex Kaffie quien informó a través de su canal de youtube que la emisión conducida por Javier Ceriana y Elisa Beristain saldría del aire.

Kaffie dijo que no conocía el motivo por el que el polémico espacio se acabó, pero informó que los trabajadoras del programa habían sido notificados del final de la emisión.

Ante el silencio de los conductores, los seguidores han mostrado su molestia a través de las redes sociales donde le exigen a Ceriani y Beristain que expliquen por qué terminaron el programa.

¿Qué está pasando con Chisme No Like?

Hasta este momento la emisión no ha comentado nada al respecto sobre su final y continúan subiendo información de espectáculos en su cuenta de Instagram. Dichas publicaciones han sido aprovechadas por los seguidores de Chisme No Like para cuestionar el silencio de los conductores.

La usuaria @karlamaingon comentó: “Porque no dicen que pasa que no hay programa”, acerca de la información que asegura que el programa saldrá del aire.

maryam_aishah.1993 recriminó a Javier y Elisa que no informen qué está pasando: “No se porque no salen a decir el motivo del porque no salen, solo están repitiendo cosas, la verdad ya no me interesó ver nada”, publicó.

Debido al silencio a más de una semana de haber dejado de transmitir en vivo el público propone que dejen de seguirlos por no decir nada.

“Y si todos nos vamos del canal porque no ahí en vivo y ni decen nada”, escribió @sergioh3.

¿Javier Ceriani y Elisa Beristain se pelearon?

Luego de que la noticia del final de Chisme No Like se hiciera viral, otros canales de youtube como Alejandro Zúñiga han comentado que los presentadores de Chisme No Like se habrían peleado y esta sería la razón del final del programa.