Allison plasma madurez musical con álbum acústico en el Teatro Metropólitan

Allison, una de las bandas de rock más importantes de México, estrenó uno de sus trabajos más importantes, el cual fue un disco totalmente acústico que se realizó desde el Teatro Metropólitan. En una entrevista exclusiva con Publimetro, la agrupación dio detalles sobre este proyecto, además de que anunció su regreso con un álbum de estudio para 2025.

Erick Canales describió la experiencia al momento de trabajar en su disco acústico: “La experiencia del Metropolitan fue algo hermoso. Llevamos mucho tiempo haciendo lo que hacemos, y estamos sustentados sobre el ruido y la distorsión, entonces cuando quitamos ese elemento de la ecuación, hubo un momento de vacío donde no sabíamos qué iba a suceder. Empezamos a trabajar en el disco y para nuestra sorpresa todo el proceso fue muy suave y pasó tranquilamente”.

“Fue un momento como banda bien importante el darnos cuenta de que teníamos otros universos que explorar donde había muchísimo gozo, muchísima felicidad y dónde íbamos a encontrar algo que no habíamos encontrado. No tiene un nombre tácito, nos unió mucho, nos vino a regalar algo que no teníamos y que ahora va a hacer que la banda sea diferente para siempre”, agregó.

Entrevista de Publimetro con Allison Fotografía de Marisol Argumedo

A pesar de la tranquilidad que destacó Erick sobre el proceso de grabación, Fear habló de los retos a los que se enfrentaron: “El tiempo fue el factor número uno. Nosotros queríamos hacer más cosas, se vino la idea de grabar el disco, grabar el video y al final somos una banda que está involucrado al 100% en todo”.

Fear comentó que fue el disco que más rápido han grabado en toda su trayectoria: “Se grabó y entre un lapso de tres meses se consiguió el lugar para hacer los conciertos, se vendió el show, salió el disco y ya lo pueden disfrutar. Tres meses para un disco de 16 tracks”.

El disco acústico llegó a la par que la madurez de Allison

El vocalista resaltó la importancia de este lanzamiento en carrera: “El disco acústico es algo muy importante y a nosotros nos llegó con la madurez, no teníamos esa madurez musical hace cinco años; de muy jóvenes nos sugerían que lo hiciéramos, pero no estábamos preparados. Llegó en el momento preciso y creo que sí, este disco totalmente habla de una de una madurez de la banda”.

También aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le han brindado a la agrupación: “Somos una banda muy afortunada. Tenemos unos fans súper leales, tenemos un público que disfruta mucho de nuestra música y de verdad son increíbles. Siempre nos sentimos muy cobijados”.

“Hacemos lo que más amamos y es nuestro gran momento estar tocando nuestras canciones. Que la gente esté acompañándonos en esto que es lo que nos gusta hacer es lo que más emoción nos da”, mencionó Alfie.

Asimismo, están conscientes de su responsabilidad como un estandarte del rock mexicano, por lo que siempre se esfuerzan en llevar buenos mensajes a su público: “La responsabilidad de tener una voz que que se escucha la tratamos de llevar de la manera más épica posible. Somos una banda que comparte muchos mensajes de positividad y tratamos de dejar una semilla de reflexión en nuestros fans. Yo comprendo que el micrófono es algo muy importante y hay que usarlo con mucho cuidado”.

Allison vuelve con nueva música y una gira mundial para 2025

La banda compartió sus planes a futuro, dentro de los que se encuentra un nuevo álbum de estudio después de una década sin lanzar música nueva: “Venimos con ese nuevo disco tan esperado por nuestros fans, tenemos 10 años sin sacar un disco nuevo”.

“Hacer un disco es un parto. Requiere muchos procesos personales de sentarse y de conectarse con el arte. Entonces este 2025 ya, por fin llega nuestro nuevo disco”, agregó Erick.

Y eso no es todo, pues viajarán a diferentes puntos de Latinoamérica para presentar su espectáculo: “Se viene una gira por Latinoamérica. Estaremos visitando países que no habíamos visitado. Estamos emocionados”.