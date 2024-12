Javier Ceriani amenaza con revelar por qué se acabó Chisme No Like

Javier Ceriani confirmó la cancelación de Chisme No Like. A más de una semana de que Chisme No Like dejara de transmitir programas en vivo sus conductores han roto el silencio.

Fue el comentarista de espectáculos Álex Kaffie quien informó antes que nadie que el programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain llegó a su final y fue hasta hoy miércoles 4 de diciembre que los conductores se han empresado por separado.

Javier Ceriani amenaza a Elisa Beristain