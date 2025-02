Amigo de Liam Payne recibe veredicto por cargos de homicidio

El empresario Rogelio Nores, quien fue amigo cercano de Liam Payne, enfrentaba cargos por homicidio involuntario, pues se argumentó que lo abandonó al momento de su muerte luego de permanecer a su lado durante su estancia en Argentina. Las autoridades correspondientes ahondaron en el caso y revelaron su veredicto.

Liam Payne falleció a los 31 años el 16 de octubre de 2024 tras caer del tercer piso del Hotel Casa Sur, donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina. Los resultados de la autopsia revelaron que el cantante británico consumió diversas sustancias ilícitas y alcohol antes del incidente que le provocó la muerte.

De esta manera, se realizó una investigación que arrojó a cinco posibles involucrados en el deceso del intérprete de ‘Teardrops’. Dos de ellos fueron arrestados y acusados de suministrar drogas al apodado ‘Payno’, otros dos fueron señalados por su puesto de trabajo en el hotel en el que ocurrió la tragedia y Rogelio Nores fue culpado de homicidio involuntario por abandonar a Liam.

ARCHIVO - Una fotografía del excantante de One Direction, Liam Payne, rodeada de flores y velas mientras sus fanáticos se reúnen afuera del hotel donde fue encontrado muerto después de caer desde un balcón en Buenos Aires, Argentina, el 17 de octubre AP (Natacha Pisarenko/AP)

¿Cuál fue el veredicto de los jueces en el caso de Rogelio Nores, amigo de Liam Payne?

El miércoles 19 de febrero el tribunal de apelaciones determinó que ni Rogelio Nores, ni la gerente y el encargado del hotel que fueron señalados por estar involucrados en la muerte de Liam Payne son culpables, por lo que se revocaron los cargos en su contra. No obstante, los acusados de vender cocaína al exintegrante de One Direction siguen detenidos.

“Me alegro de que esto terminara finalmente. Estoy feliz de viajar al Reino Unido y despedirme de mi amigo”, declaró Nores luego de ser absuelto de los cargos. Por otro lado, el abogado Rafael Cuneo Libarona mencionó: “Siempre hemos sostenido que Rogelio Nores no fue responsable de la muerte de Liam Payne”. Y recalcó: “Él solo era su amigo y no tenía ningún deber ni obligación legal de garantizar su seguridad”.

Fue así que se recordó lo dicho por el empresario hace tiempo: “Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera” y “Yo no era mánager de Liam. Él era solo mi muy querido amigo”.