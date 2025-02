Edith Márquez hará un homenaje a una de las artistas más influyentes de México; mira de quién se trata

Edith Márquez es una de las voces más talentosas de México, cuenta con temas tan populares como la de ‘Mi error, mi fantasía’ y la de ‘Aunque sea en otra vida’, posicionándose como una de las artistas femeninas más influyentes de la última década.

Pero fue hasta hace unos días que brindó una entrevista a MILENIO, donde habló de un proyecto que ya está en marcha, comentando que se encuentra entusiasmada por lo que se viene en su carrera profesional, algo que ha estado persiguiendo durante algún tiempo.

Edith Márquez rendirá homenaje a cantante

La famosa cantante confesó que ha decidido rendirle homenaje a Rocio Dúrcal, quien a pesar de los años su voz sigue latente en los mexicanos, lo que lo convierte en un proyecto muy soñado:

“La verdad que me siento feliz, estoy muy contenta, muy agradecida, muy comprometida, este es un proyecto muy soñado, muy deseado (...) lo he estado persiguiendo desde hace muchísimo tiempo y por fin se dio bajo la producción de Kiko Cibrián”

Para la artista este trabajo que continúa con el popular tema ‘Me gustas mucho’ ha sido importante, ya que la cantante española fue una pieza relevante para ella así adentrarse al mundo de la música, siendo figura de inspiración.

“Hacerle este homenaje a una gran estrella, nuestra Rocío Dúrcal, a nuestra española más mexicana, que fue una de las artistas que a mí me inspiraron tanto para yo dedicarme a la música y la verdad es que me siento feliz, me siento muy contenta, me siento afortunada de que el público siempre lo esté recibiendo con tanto cariño todo lo que saco a nivel musical y bueno pues ahorita andamos de gira por Estados Unidos, mañana me presento en Phoenix, después en El Paso, después estaré en fin en varios lugares de Estados Unidos, gracias a Dios”, agregó Márquez.

‘Me gustas mucho’ en su voz

El periodista Luis García Castrejón no dudó en preguntar cuál ha sido el proceso creativo al que ha tenido que estar inmersa la artista, acercándonos más al icónico tema bajo su interpretación:

“La verdad es que se está haciendo con muchísimo cariño, muchísimo respeto, con una admiración profunda que yo siento por Rocío, por esta gran estrella, siempre será una responsabilidad, será un volado porque todos tenemos muy presente su música, su manera de interpretar”.

El homenaje incluirá 10 canciones de Rocio Dúrcal

La artista reveló al medio que se tratará de un disco que contiene diez canciones de la interprete española, incluyendo ‘Amor eterno’, adelantando también la posibilidad de realizar la gira por México.